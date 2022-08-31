美國眾議院議長斐洛西8月2日訪問台灣，第二天飛往南韓。她訪問台灣的理由是「在我們持續支持捍衛區域和世界民主，對抗獨裁專制之際，美國今日與台灣人民團結的重要性更甚以往」。

中國大陸的反應是從8月4日中午12點起連續三天在台灣周邊的六個海域，展開軍事演習，同時宣告禁止100多項台灣食品進口大陸。同時，中共軍方又向台灣東部海域發射東風型飛彈。日本公布有4枚飛彈越過台灣上空。據了解，約有近70架軍機，短暫飛越海峽中線。中共官方公布，約有14艘各型軍艦在台灣海峽巡戈。大部分在海峽中線，最接近台灣的，甚至在20公里。

●民進黨叫戰 中共能不應？

1958年的「八二三炮戰」，民進黨人認為是國民黨的事，這個已經過64年的國共內戰的續篇，如果沒有國民黨政府，率領全台澎金馬居民，凝聚在中華民國的大旗 下，寸土必守，後果真的難料。「八二三炮戰」，算得是中共挑戰、開戰，我們中華民國軍民同胞，算得是生死之交的應戰、死戰。

這次中共隨便派近百架次的飛機，十餘艘戰艦，侵門踏戶，來台灣近海觀光考察美麗寶島的錦繡河山。中共這個挑戰，應該算是民進黨的帳。我們看到的台灣和民進黨當局，面對中共挑戰，一點聲音也沒有，反而天天大內宣，放話美國航空母艦雷根號就在台灣旁邊。事實上，斐洛西離台後，雷根號就駛離台灣了。

有趣的是斐洛西到台北所搭乘的軍機，從吉隆坡起飛，向東南方向飛往波羅州印尼，然後掉頭向北方，沿菲律賓東部飛行，再飛向台北，這架專機避開了南海，多飛了3小時。一般了解，美國軍機這樣飛是為了「管理危機並緩和局勢」。但是斐洛西一再表示，為支持台灣民主，美國與台灣人民團結的重要性更甚以往，自相矛盾。我們理應清楚，任何一個政府，面對它一再宣稱屬於它領土的政府，同時又是這個政府生死存亡的核心價值所繫，它肯定會傾全力來維護它的主張。這種意識和主張，從中國歷代歷朝的興亡歷史來看，中共當局只有越來越強硬。今天中共就是處在這樣的立場上。

民進黨人為贏取政權，因此想盡對自己有利的選舉策略，不顧台灣的未來發展和兩岸關係。美國川普總統任上啟動美中貿易戰，中美的貿易衝突，已形成雙方的國家危機，時機站在民進黨這一邊；2019年香港反送中大遊行，街頭充滿了暴力、群眾放火，再加上外國勢力介入，似乎反中抗中成了香港市民的主流！台灣正好在隔年舉行大選，民進黨亮出抗中保台，亡國感「芒果乾」，配合香港反送中的氛圍，盡一切所有力量，大廝渲染中共可能隨時犯台，並配合美國的反中政策，把整個台灣陷入反中恐中的漩渦裡，幾乎整個情治單位和媒體，隨著民進黨搖旗吶喊。

選舉氛圍陷入扭曲的民粹意識，民進黨因此獲得大勝，贏得行政和立法權！從此民進黨更加得心應手，食髓知味，利用美國、配合美國，更運用疫情的封閉，斷絕了和中國大陸的所有來往，只留下對台灣有利的經貿窗口。民進黨以為有美國人可以依持，對中國大陸的各種挑釁、叫戰，已到無所不用其極的地步。讓北京當局感覺到，如果對台灣沒有反應，等同就是孬種一個！

在我們看來，民進黨只是在向中共當局「叫戰」。美國則樂於不斷添薪加火，要台灣買不適合自身國防需求的軍火。在言詞上不斷挑釁中共當局，同時三不五時扮演美國是台灣老大哥的角色。美國軍政首長，不斷對世界放話，台海有多危險，中共就要進攻台灣了，美國政府又拉幫結夥找了遠在天邊的英、法、德國、澳、加等國，派軍艦來南海和台海揚威耀武，聲稱維護自由航行權。台灣當局面對這樣的局勢發展，竊竊欣喜，民進黨的大內宣把台灣渲染成世界的中心。所以這筆帳民進黨必須吞下去！因為民進黨一直在叫戰，中共當局只好應戰，派軍機軍艦到你家門口討個說法。

●台灣有事 美國沒事

事實上，從兩件事來看，就可以知道美國人估計，中美雙方真的有可能會衝突。一則是裴洛西的軍機往東飛，沒經過南海、二則是美國航空母艦遠離台灣。美國這樣的反應動作，我們台灣人還看不出來嗎？「台灣有事，美國沒事」，「台灣有事，日本沒事」。稍微有軍事知識的人都清楚，大陸從黃海、東海、台海、南海等的陸地空軍基地飛機，起碼在千架以上。近海400公里就是他們的作戰範圍.美國航空母艦群，搞得過陸地起飛的軍機嗎？真的會和中國大陸衝突嗎？我看是「智者避戰」。

所以，中共在台灣近海的軍演和美國人的反應，我們應該看得到「抗中保台」，確實是拿著掃把在對抗機關槍！資訊不對等的台灣人民，這次多少也能感受到，我們生意想要和大陸做，我們又要罵人，找美國人來挑戰人家的耐心，有這種道理嗎？這樣生意怎麼做得下去嘛！老共又不是豎仔，更不是台灣民間故事裡的邱仔罔舍。

總之，民主就是不流血革命，我們現在就是要用選票讓這個莫名其妙的民進黨政府下台。我們要的是「革新保台救台灣」，我們要民主革命，把民進黨趕下台，展開新局面，「革新保台救台灣」就是我們希望所在。（作者為中華戰略學會研究員）

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