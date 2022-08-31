中央流行疫情指揮中心宣布9月1日起推出新的防疫措施，整體而言是朝向更開放的方向進行，但政府的防疫物資顯然是準備不足。

就拿最基本的快篩劑來說，自4月推行「防疫新模式」以來已超過4個月，但直到目前，快篩劑居然還是管制物資，不但仍採取實名制購買，且有數量限制，既要開放又不讓民眾自由購買，簡直莫名其妙。

指揮中心宣布，即日起實施第5輪快篩實名制，指揮官王必勝大言不慚地說，按新規定，每人可以購買的快篩劑數量從原來的1份5劑放寬為2份10劑。指揮中心以為這是德政，殊不知各國早已大量提供全民免費快篩劑，並不像台灣限定65歲以上民眾及特殊族群才有免費的快篩劑可領。

例如，美國發放給全民免費快篩劑已超過10億劑，且直接寄到家裡，民眾不必費時排隊購買；英國也是免費寄送快篩劑給民眾；其他如新加坡、日本、南韓等國家也免費提供全民快篩試劑，或完全開放民眾購買，只有小氣的蔡政府到現在還在用實名制卡快篩劑。

根據蔡政府編列的112年度中央政府總預算，防疫經費高達845億元，比去年大增658億元，難道蔡政府預估疫情發展會越來越嚴重，否則又何需如此大幅度增加防疫預算？

既然蔡政府預估疫情欲小不易，為什麼相關防疫物資的採購卻又如此遲緩？快篩劑的生產門檻不高，國內也有不少製造商及進口商可以提供，根本沒必要用實名制來限制民眾購買的頻率和數量。

蔡政府老是編高額預算要錢，但必要的防疫物資卻又始終不敷使用，到底是把錢花到哪裡去了？