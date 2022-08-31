前蘇聯領袖戈巴契夫久病後逝世，享年91歲。這位終結美蘇冷戰，因而備受西方讚譽的前蘇聯領導人，深刻影響這30餘年來世界的發展，卻也因為未能阻止蘇聯瓦解而在自己的家鄉備受爭議。正值俄羅斯與烏克蘭兄弟鬩牆時刻，他的去世更引起俄羅斯人複雜的感觸。

貿然開放助長分裂

戈巴契夫初掌大位，即認知蘇聯如大廈之將頹，到了非改革不可的地步，西方的自由主義與資本主義成為他心中的模範。說他是先知，結束冷戰的英雄似乎過譽，但是將蘇共的垮台、蘇聯的瓦解，乃至前蘇聯加盟共和國之間的兵戎相見，完全歸咎於他一人，視之為叛徒，也不盡公允。

1980年代蘇聯陷入阿富汗泥淖，經濟嚴重衰退，產業失衡，民生物資缺乏，對東歐共黨陣營的影響力與控制能力下降。布里茲涅夫長期掌權達18年後，兩任共黨領袖都老邁體衰，在位時間不長，國勢日頹，最後選出54歲的戈巴契夫成為蘇聯共產黨總書記。他提出「開放政策」，銳意改革，政治與經濟都大幅開放，但過於躁進，黨國官僚體制未能配合，反而為日後蘇聯的瓦解埋下種子。

1990年戈巴契夫修憲，廢除蘇共領導地位，實行多黨制。長久以來做為蘇聯政治體制一部分的蘇共，一旦失去憲法保障，動搖的不僅是蘇共的統治地位，連帶的整個蘇聯體制都受到摧枯拉朽的衝擊。蘇共喪失執政法理保障的同時，逐步失去黨的領導權。更嚴重的是，戈巴契夫在就任總統時，宣布他不再是任何政治派別的代表，這使得蘇共的統治威信大幅下降，1990年蘇共決議放棄對工會等社會組織和群眾運動的領導。至此，蘇共完全失去領導地位，但長期的極權統治，成熟的公民社會未能建立，貿然的開放成為日後分裂、腐敗與威權的土壤。

社會主義不再對蘇聯人民有吸引力，民族主義趁虛而入。1990年蘇聯最高蘇維埃通過法律，允許加盟共和國按照一定程序退出蘇聯，波羅的海三個加盟共和國率先行使脫離權。1990年7月16日烏克蘭議會通過《烏克蘭國家主權宣言》，次年8月24日烏克蘭政府發表的國家獨立宣言，正式宣布脫離蘇聯獨立。俄國歷史學者認為，政治改革的受挫、經濟與金融危機的發生、共黨統治意志與統治權力的衰退助長了民族主義和分離主義的發展，蘇聯帝國土崩瓦解。

國力衰退邊境不寧

但民族主義風潮只是其中一項背景，真正壓垮駱駝最後一根稻草卻是蘇共的強硬派。在戈巴契夫與加盟共和國簽訂新的國家條約以防止蘇聯裂解的前夕，蘇共一部分對改革持懷疑態度的強硬派，包括國防部長、內政和KGB領導人組成了一個緊急狀態委員會，發動政變。他們軟禁了正在克里米亞半島度假的戈巴契夫一家人，宣布全國進入緊急狀態。成千上萬的民眾在葉爾欽的領導下，抗議政變。3天後，政變失敗，緊急狀態取消。葉爾欽是俄羅斯中心主義者，對維持蘇聯興趣缺缺，又成為摧毀蘇聯的另一股力量。

公平地說，戈巴契夫有心力挽狂瀾，但能力、見識及機遇都無法配合，世人卻誤認他為蘇聯帝國的索命人。而蘇聯瓦解後，經濟政策失誤，引進激烈的震盪療法，國家資產遭到私吞與賤賣，俄國人統計，認為其中經濟的損失是第二次世界大戰的2.5倍。經濟民生凋敝，社會治安敗壞，政治也走向威權。國力大幅衰退，邊境不寧，所以普丁就曾說，蘇聯的瓦解是地緣政治的一大悲劇。這筆帳自然很容易算到戈巴契夫頭上。

蘇共的垮台和蘇聯的迅速分裂，以及瓦解後的悲慘景況，中共戒慎恐懼，對於黨的領導絕對堅持，對政治改革十分謹慎，對民族問題也小心應付。戈巴契夫的政治遺產有成就也有失落，有太多是他無法逆料的事。俄烏戰爭如火如荼，歷史遠遠未終結，他究竟是先知或叛徒，蓋棺仍難論定。