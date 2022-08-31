媒體最新的一份民調顯示，民進黨參選人陳時中是最不被喜歡的候選人，陳被問及此事時表示，他不認為有這麼多人不喜歡自己，並且脫口問：「不喜歡我的人有誰？」

這句話既然問到了我的心坎裡，我只好為文稍作回應。

我不喜歡陳時中。不過我討厭他不是因為他的長相，因為人的長相，30歲以前是父母給的，30歲以後是自己修的，正所謂長相是天生，氣質是後醞，所以不可「以貌取人」。然而一個人的氣度、人品往往可以反映在他的言談舉止，這就是所謂的「相由心生」。因此評論一個人必須聽其言，觀其行，不失偏矣。

陳時中身為防疫總指揮官。從疫情一開始就處處雙標，不管是在口罩、包機、入境、居家檢疫、自主管理、疫苗採購、群眾聚集、個資揭露、防疫透明度等，陳部長總是按政黨考量，依顏色辦事，既聽不進建言又剛愎自用，再加上能力平庸，因此一旦疫情出現破口，面對詢問總是左支右絀，口不擇言。

最有名的一個例子，就是當記者問到住在老舊公寓的居家隔離者要如何能夠下樓取藥時，陳竟回答「可以把鑰匙丟下去」。這種漫不經心的指揮官，在疫情爆發的時候，自然只能要求人民自主應變、自求多福了！

陳時中說話反反覆覆，神經時緊時鬆，當初信誓旦旦保證「抗議美豬不成就下台」，華麗轉身卻立即要國人「帶頭吃美豬」，最後再說自己「有三高不適合吃」，不僅毫無誠信可言，更是言語輕薄之徒。這種人當好官靠運氣，當仁醫靠演技，當型男靠包裝，逢迎媚和，仰體上意，可憐虛偽，完全不像是一個科學專業的醫科人士，反倒像極了宮廟裡面的乩童廟公，成天忙著作秀演戲，為要得著一些村夫愚婦、無知信眾的膜拜。

陳時中的經典（幹）語錄，隨手捻來，都是傳奇。從一開始的「自己選擇的國籍自己要承擔」，到後來的「靠氣質打敗病毒」、「世界怎麼跟得上台灣」、「超前部署」、「校正回歸」、「我敢說現在買不到」、「疫苗買夠了」、「晚了我們就不要了」、「人與人的連結」、「沒有會議紀錄」、「我負責」、「瘦肉精不太好但萊克多巴胺相對是好的」、「萊豬想吃還不一定吃得到」、「我有三高」、「有打總比沒打好」、「做蛋糕都會失敗了」、「類普篩」、「時緊時鬆」，最後被堵麥逼急了還衝口說出「我就不能講錯一句話？」殊不知陳部長的問題從來不是不能講錯一句話，而是從來不覺得自己有講錯一句話。這種狂傲自大的無知，完完全全反映在他的言語行為，誰能忘記那一句「責任來，我就扛」呢？

陳在一開始的防疫初期，被媒體塑造成一個「務實仁厚」且具有高度公衛專業的防疫英雄。但是後來的事實證明，他根本不是一個仁心宅厚的英雄漢子。最明顯的例子，就是對「小明」返台的刻意刁難以及在美豬事件中放棄為國人食安把關的政客嘴臉。所謂「仁厚出於心而形於色，英雄挺其身而護其民。」作為一個醫生，陳將政治考量置於人道主義之上，何仁厚之有？作為一個衛福部首長，陳寧願放棄國人之食安而登小巨蛋作不入流之表演，何來英雄風骨？

後來面對疫情的突然升高，陳時中身為防疫總指揮官，在毫無準備，措手不及的情況之下，只能選擇全面棄守，卻還不忘忙著創造新的名詞，什麼「類普篩」、「類清零」、「微解封」、「新台灣模式」，表面上很有創意，文青廣告做得一流，撩得那些無知覺青跟側翼網軍高潮不斷，結果非但沒有解決問題，卻只讓人民活在驚慌恐懼當中。這種美麗話術的背後，代表的就是一個絕對腐敗、絕對貪婪、絕對投機、絕對無能的官僚政客。

所以，我不喜歡而且看不起陳時中。因為他缺乏仁心醫德，才能平庸，而且沒有風骨誠信，處處雙標。搞砸的時候就溫情喊話，團結共赴國難；得意的時候就囂張嗆聲，動用國家機器告小老百姓，把人往死裡打。現在這樣的人還有臉高喊「責任來，我就扛」跑出來競選台北市市長，實在是非常令人作嘔。

（作者為美國伊利諾芝加哥大學教授）