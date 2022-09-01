2022年7月11日，習近平總書記給參加海峽青年論壇的台灣青年回信，勉勵兩岸青年為實現中華民族偉大復興中國夢攜手打拚。全國台企聯廣東片區青委會主委、廣州市台灣青年創新創業服務中心理事長、石頭記珠寶有限公司總經理蘇一舫，正是收信人之一。

此前，應邀參加本屆論壇的50名台灣青年給總書記寫信，講述了在祖國大陸學習、工作、生活的經歷和感悟，表達了為民族復興和祖國統一貢獻力量的堅定決心。近日，蘇一舫在接受南都、N視頻記者回訪時介紹說，總書記在回信中提到，希望他們多向台灣青年分享自己在大陸的經歷和感悟。這一囑托令他印象深刻。

作為台商二代，蘇一舫在祖國大陸成長奮鬥近二十年，切身體會到各項惠台利民政策措施帶來的巨大機遇。他告訴南都、N視頻記者，在總書記回信的激勵下，未來希望繼續當好兩岸青年交流溝通的橋樑，讓更多台灣青年瞭解真實的祖國、瞭解粵港澳大灣區發展，實現人生價值的同時，共築中華民族偉大復興中國夢。

蘇一舫在第二十屆海峽青年論壇上發言。（南方都市報）

●「收到總書記回信，我感到萬分光榮」

海峽青年論壇創辦於2003年，由中華全國青年聯合會、台灣中華青年交流協會、中國國民黨青工總會共同主辦，是兩岸青年交流的重要平台。

今年恰是海峽青年論壇20週年，應邀參加本屆論壇的50名台灣青年近期給總書記寫信，講述了在祖國大陸學習、工作、生活的經歷和感悟，表達了為民族復興和祖國統一貢獻力量的堅定決心，蘇一舫正是其中之一。

7月11日，總書記給參加海峽青年論壇的台灣青年回信。7月12日，受邀參加海峽青年論壇的蘇一舫，在開幕式上見證了中華全國青年聯合會副主席傅振邦宣讀回信的一刻。蘇一舫告訴南都記者，宣讀回信時，包括他在內的現場人員都十分激動，也感到萬分光榮。

在回信中，總書記提到，希望你們多向台灣青年分享自己在大陸的經歷和感悟，讓更多台灣青年瞭解大陸。這讓蘇一舫印象深刻。他說，希望能多多把自己在大陸創業的點滴和台灣青年分享，讓更多台灣青年知道，大陸的發展蒸蒸日上，從而推動更多台灣青年來大陸實習、就業和發展。

這是蘇一舫首次參加海峽青年論壇。在論壇上，他以「兩岸情深築就夢想 粵台青年與有榮焉」為題，分享了在祖國大陸18年來的成長奮鬥經歷，以及為促進兩岸青年交流與融合發展的感想體會。他還介紹了台灣青年融入粵港澳大灣區建設發展的情況，向全國各地的台灣青年介紹，粵港澳大灣區建設是國家重大發展戰略，大有可為，也大有作為。

海峽青年論壇舉辦20年來，兩岸青年社團負責人、青年企業家、大學生、創業青年、高層次人才等近兩萬人在這裡碰撞思想、暢敘友情、展示風采。借助論壇，許多台灣青年與大陸結下不解之緣，感受到兩岸一家的親情，找到實現夢想的舞台，開啟不一樣的人生旅程……

開幕式當天，過去20年間曾在海峽青年論壇作過分享的發言人被邀請上台，再度回顧他們如何與海峽青年論壇結緣，講述他們參與兩岸交流的點滴。蘇一舫對此感慨萬分，「海峽青年論壇的舉辦已是不易，更不必說走過了20個年頭。」

這也讓蘇一舫看到兩岸青年在全國各地綻放人生光芒的一面。令他印象深刻的是，一名曾就讀於北京大學的台灣青年分享道，畢業之後，這名青年選擇去到福州的一座小縣城行醫，服務群眾。「在我看來，這是大愛無疆精神的體現。」蘇一舫說。

蘇一舫參加2022年台灣大學生廣州實習體驗活動結業儀式。（南方都市報）

●「大灣區為台灣青年提供巨大發展機遇」

1991年春節，蘇一舫第一次踏上前往大陸的旅途，就來到了北京。從前只在地理課本上簡單看到過對北京介紹的他，在遊覽了天安門、故宮和長城等地後，發現現實的北京遠比課本上的介紹更讓人為之震撼。在這期間，蘇一舫的父親蘇木卿來到大陸投資興業，創立「石頭記」品牌並在珠寶行業打出名氣。於是在2003年，蘇一舫跟隨父親的步伐正式來到大陸工作，直至今日。

正因如此，蘇一舫切身體會到，2013年以後，大陸各項惠台利民政策措施愈加規範。在廣州乃至全國各地，遍佈著多個兩岸青年就業創業基地。尤其是近年來，廣州充分發揮粵港澳大灣區核心引擎和國家中心城市優勢作用，出台「60+15+10」保障台胞同等待遇的惠台政策措施和貫徹落實「農林22條」實施指南，為台灣青年來穗學習、實習、就業、創業、生活提供了便利，創造了機遇。

蘇一舫說，粵港澳大灣區對台灣青年有著巨大的吸引力。2021年，第八屆台灣青年嶺南行吸引了兩千多名兩岸青年參與，他們通過在粵澳兩地實地參訪、現場體驗、經驗分享、團隊拓展、成果展演等多種形式，感受到了大灣區的發展速度，並瞭解各個城市青創基地的運作方式，也讓兩岸青年能夠根據自己的特長選擇適合自己發展的城市，拓寬自己的職業選擇面。「粵港澳大灣區各個城市各具特色，為台灣青年提供了巨大的發展機遇。」

「我的父親來大陸32年了，他一直教育我們，取之於社會，用之於社會。」父親是蘇一舫的榜樣，他也希望為自己的小孩樹立榜樣，「讓他們與大陸始終保持緊密的聯繫。」蘇一舫介紹道，他的小孩雖然出生於台灣，但從小就在大陸學習生活，他們也會在台灣做各項交流，分享在大陸的生活經歷，並邀請台灣朋友來大陸走一走、看一看。

●「將秉承兩岸一家親理念，以通促融」

作為全國台企聯廣東片區青委會主委、廣州市台灣青年創新創業服務中心理事長，蘇一舫的工作離不開政府相關部門的大力支持。據蘇一舫介紹，他的工作主要是為兩岸青年的溝通搭建橋樑，在政策咨詢、創新創業、引導實習、交流合作和綜合服務等方面，為台灣青年來穗就業創業提供更優質的服務和平台支撐。

而這些年來，通過蘇一舫等人持續不斷的分享，有更多島內的台灣青年對大陸產生了濃厚興趣。此前，廣州市台灣青年創新創業服務中心便通過多種渠道，向島內的台灣青年告知大陸發佈的實習機會。此外，服務中心每年都會面向台灣青年舉辦實習就業大型專場招聘會，以幫助在大陸的台灣青年畢業之前盡快融入到企業之中，通過實習就業的方式瞭解企業環境，感受到當地氛圍。

過去，服務中心常常為台灣學生推薦在台資企業中實習就業的機會，如今，中心合作的企業形式走向多元化。蘇一舫告訴南都記者，不僅是台資企業，他們還嘗試與國有企業、事業單位等進行協調，請他們為台灣學生開放實習崗位，讓台灣學生能根據自己的特長選擇合適的企業和崗位。這類項目在台灣學生之間取得了熱烈反響。

就在收到總書記回信後，蘇一舫已經有了新的啟發和計劃。7月下旬，2022年台灣大學生廣州實習體驗活動在廣州南沙區創享灣啟動，吸引了來自北京大學、中山大學、澳門大學、台灣交通大學等30餘所高校的150餘名台灣學生報名參加。廣州市台灣青年創新創業服務中心正是承辦方之一。

蘇一舫說，在總書記回信的激勵下，將繼續秉承「兩岸一家親」理念，堅持以通促融、以惠促融、以情促融，深入實施「五樂計劃」，全面推動粵台港澳青年開展人文交流與合作，為台灣青年來穗學習、實習、就業、創業、生活提供便利。

蘇一舫告訴南都記者，未來希望能繼續當好兩岸青年交流溝通的橋梁，讓更多台灣青年瞭解真實的祖國、瞭解粵港澳大灣區發展，「讓更多台灣青年和我一樣，參與和把握祖國發展歷史機遇，在實現人生價值的同時，共築中華民族偉大復興中國夢。」（何嘉慧/《南方都市報》記者、李冰心/《南方都市報》實習生）

（本文來源：《南方都市報》，專題「十年信箋情——回訪收到總書記回信的新時代奮鬥者」）