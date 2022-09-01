真是大哥不笑二哥、二哥不笑麻子哥。繼對岸無人機侵擾我金門大、二膽島上空，清楚拍攝我方駐軍臉孔以及戰情掛圖後；又傳出有疑似我方無人機也飛至廈門角嶼上空，拍攝到共軍集合情況。不同的是，面對無人機國軍的反應是拿石塊投擲；而共軍發現後卻是迅速解散，躲進建築物體內。

明顯看出來，雙方官兵初次面對無人機這玩意兒的確有點手足無措，擊毀乎？躲避乎？擊毀，如何擊毀？如果舉槍射擊不中，肯定又會笑掉對方大牙；躲避？難道解放軍也就只有這點能耐？

軍用無人機現在大量運用在俄烏戰場上，烏軍借重美製無人機甚至擊沉俄軍一艘軍艦，無人機戰鬥力不可小覷，如果無人機侵入到博愛特區、總統府....，阿兵哥也拿石塊反擊？

如果是民用小型無人機，因為體積小，結構體可能是塑膠甚至保麗龍、紙板等材質，極低的飛行速度與高度能躲過雷達偵測，責怪阿兵哥不開槍也說不過去，政府向美國買了那麼多尖端武器，連小小的無人機都應付不了；台灣還號稱科技大國呢！中科院難道就不能研發一種針對小型無人機的防禦系統？

兩岸兵凶戰危確實不是好事，現在又以無人機互相刺探，雙方的回應都有點搞笑，說明了誰都不想動第一槍。不過，這樣你來我往還要鬧到什麼時候？趕緊溝通協商，緩和兩岸緊張情勢才是正辦。

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※