我國既然以擁抱⺠主與崇尚⼈權⾃由，為⽴國的重要基本精神，因此我國政教關係的明確法制化，絕對有其重要性與必要性。

⼀⽅⾯如何讓政府知道，在⾯對宗教相關事務時，應保持謙抑、謹慎的態度，特別慎重於《憲法》對宗教的⾃由⼈權保障，主動地尊重、保障與履⾏保護宗教⼈權⾃由。另⼀⽅⾯，宗教組織及宗教領袖，亦有義務謹守作為全⺠⼼靈依靠、不介⼊政黨⾾爭、不導引教徒作政治選項與遵守國家各相關法律的宗教分際。

台灣繼承著華⼈「國家⾄上主義」的政治威權⽂化其實已有3000年歷史，在「國家管理⼀切」政治思想慣性下，看似⼀⽚宗教欣欣向榮的背後，其實仍隱含公部⾨及部分學術界⼈⼠對宗教諸多不當的威權管理思維。

光從歷屆政府的宗教相關法案，總是充滿⾼強度管理、侵犯宗教內部⼈事、財物事務（⾒⺠國106年內政部版《宗教團體法》草案），乃⾄介⼊信仰⾏為，如將宗教捐款與世俗慈善捐款混為⼀談，不能分辨其本質上的不同，⽽欲以⼀般性的管理⽅式進⾏監管 。或過去《區域計畫法》對於宗教⽤地完全沒有明⽂法律制定，⽽⺠國 114 年將實施的《國⼟計畫法》中，雖有明⽂之宗教⽤地編定，但⼜有過度限縮與法律溯及既往之嫌，未能周全顧及宗教⼈權之保障 。

在9月3日東吳大學法學院「法律與宗教研究中心」所舉辦研討會中，將開展各國政教關係與宗教自治權的比較，像高雄大學專任教授、德國波昂大學法學博士張永明就以德國政教和諧為例，具有憲法地位之基本法對於人民信仰宗教、國家與宗教之關係，以及宗教團體之組織管理權限等，均有完整之規定，為規範德國政教關係位階最高之法源，政教關係更能朝福國利民之三贏方向發展，讓資源發揮最大之效用，政府、宗教團體與民眾均蒙其利。

比較先進國家立法之後可以清楚地看到：我國的各級政府官員或⺠間相關的知識菁英，繼承著數千年來以⼈本經驗的⾎緣倫理或政治倫理思想為主流的⽂官傳統思想，普遍缺乏對超⼈類經驗的宗教，保有較為客觀的認識及⾜夠尊重的⼼態。也難以體會宗教的特殊性、固有性及其在世俗國家中的難以取代性，因此總是不經意地以國家⾄上的「主從關係」，來思考國家與宗教的關係及管理⽅式。

為了公眾事務之合理推⾏，當遇到了需要於政教兩團體間，相互權衡輕重之時，我們同樣應先思考上位的政教關係，從⽽制定各級政府其涉及宗教之事務，個別於⽴法、司法或⾏政部⾨中的具體施⾏原則。

換⾔之，無論從保障宗教的⾃由⼈權說，或由保障國家的合法治權看，實⾏推⾏⺠主化的台灣，都需要⼀部以界定政教關係為底蘊的⾼位法律，以確保我國的和諧政教關係得以⻑久建⽴。

這也是為什麼許多台灣學界菁英對於《宗教基本法》的誕生充滿期待，讓台灣今後的政教關係得以明確、完善且成熟地法制化，政府與宗教的權利、義務各有明確界限，⽽不是各說各話，也是我國繼續深刻⺠主化、強化⼈⺠⼼靈⼒量，從⽽健全我國的物質與⼼靈建設，所必要嚴肅⾯對的國家重要課題！

（作者為宗教聯合會執行長）

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