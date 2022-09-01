前蘇聯領導人戈巴契夫離世，台灣湧現不少緬懷，讚譽其為「結束冷戰的英雄」。1994年戈巴契夫訪台曾颳起一陣旋風，當時媒體上對他的看法莫過於「本世紀偉大的政治家」、「結束了共產主義」云云，28年來的評價可謂是如出一轍。

戈巴契夫之名在台灣家喻戶曉，既有來自於港片的經典台詞，也有來自於當年取其名字諧音的堅果廣告，成為一代人的記憶。更重要的是，做為親手終結社會主義陣營老大哥的當事人，宛如向民主陣營「投誠」，在意識形態的情感上，更令台灣感到親近。

如今回望蘇聯解體，不只是「蘇東波」的地緣巨變，更令世界格局從二元走向了美國一元獨霸體系。美國挾著其民主政治體制與自由放任的資本主義市場制度在全球範圍所向披靡，透過顏色革命向外輸出，塑造為發展模式的唯一典範，甚至以軍事力量要求其他國家按照他的面貌來改造自己。「歷史終結論」在西方世界勝利式的狂歡，便根源於此。

在意識形態的濾鏡之中，戈巴契夫推動改革走向政治民主化與經濟自由化，讓他得到了諾貝爾和平獎，成為「改邪歸正」的化身。但他以「亡國亡黨」代價所換來的結果，政經雙管齊下激烈的「震盪療法」，不僅沒有解決前蘇聯的棘手弊病，還讓俄羅斯的經濟迎來了寒冬，GDP從1991年至1998年下降了40%。美聯社報導，「戈巴契夫在晚年獲得了來自世界各地的讚譽和獎項。然而，他在國內卻遭到了廣泛的鄙視」。

蘇聯的瓦解，看似兩大意識形態陣營對立的結束，卻是新的意識形態敵對的開始。台灣更是深深地捲入其中，難以自拔，李登輝攀上政治權力顛峰後的局面便是一個縮影。西方給了李登輝「民主先生」的封號，但台灣黑金政治驟起，新自由主義席捲經濟政策，「民主」成了對抗中國大陸的一面戰旗，走向了一條對原有歷史與文化的「去中」刨根，同樣也看到了「亡國亡黨」的影子。

問題是，過往靠著冷戰紅利而壯大的台灣，在冷戰結束之後，依舊吃著冷戰的老本，在美國的霸權羽翼下從反共走向抗中，如今懷念「結束冷戰的英雄」，其中恐怕有著太多的錯覺和誤會。在黨派利益高於一切的政客把持下，台灣把美國的國家利益誤以為自己的利益，從而成為「美利堅治世」（Pax Americana）的頭號擁躉者，社會上猶待大刀闊斧解決的種種矛盾，政治人物只要靠著「民主」與「抗中」兩帖「萬靈丹」，便能輕輕鬆鬆轉移一切。

在西方價值民主坦途的催眠下，台灣把中國崛起看成「紙老虎」，把企圖挽救帝國餘暉的美國當成發光送暖的燈塔，當然看不到世界秩序正在發生的激盪與重組。世界重新從單極體系走向多元化的過程中，新的道路選項也在興起，過往被認為水火不容的社會主義與市場經濟，如今給了人們一種新的想像可能，而治理能力的重要性，也逐漸超越既有對於民主選舉的形式要求。

這個世界於今還在承受著蘇聯解體的後果，北約東擴引發的烏克蘭戰火即為顯例。不過也沒有人能夠否認，走出美國所給定的一元道路，已是這個世界看得到的新趨勢。2019年柏林圍牆倒塌30週年紀念日前夕，戈巴契夫接受德國《明鏡》週刊專訪時坦言，「雖然冷戰結束了，但是新的鴻溝卻也產生了」，「如果人類一再陷入同一個困局中，那肯定沒什麼好結果」。

從這裡便能看到戈巴契夫留給台灣的「遺產」，那就是我們需要對包括兩岸關係在內的世界新局，抱持著「新思維」去「重建」眼光和思路。拋下意識形態的偏執成見，重新思索西方披在戈巴契夫身上那件光鮮亮麗的「民主」外衣之外，原來還存在著始終沒被台灣看到的不一樣前景。

（作者為《香港01》駐台首席記者）

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