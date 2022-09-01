前蘇聯領導人戈巴契夫日前逝世，相對於推動改革開放、終結冷戰，比較少被世人所知悉的是，他的環境理念與投入。

戈巴契夫是全球非政府組織國際綠十字（Green Cross International, GCI）的創辦人，特殊的是，他是在政治生涯高峰，擔任蘇聯最高領導人期間，遭遇近代史上最大的災難—1986年車諾比核災後，才開始表露他對環境的關注。

1987年10月，他在北極圈最大城市摩爾曼斯克（Murmansk）的談話，首次將環境保護以及核武裁軍---更廣泛的安全與發展等概念聯繫起來。這時永續發展一詞還尚未為人所熟悉，但或許是核災帶來的動盪，在他的心中，已經有一個新的綠色政治圖像。

1990年1月他在莫斯科一場聯合國層級的「全球生存環境與發展論壇」演講時，首次提到，建議創建一個「向處於生態困境中的國家提供援助的國際綠十字」，他認為世界需要一個機構，以紅十字救人的方式，應用於生態問題，以解決跨國界的環境問題。同年，因為與美國協力推動核武裁減等東西方合作，榮獲諾貝爾和平獎。

1992年6月里約地球高峰會期間，許多民間團體與代表響應戈巴契夫發起和創建國際綠十字的倡議，並於隔年與瑞士議員維德克爾（Roland Wiederkehr）創立的世界綠十字合併，在日本京都正式成立。

30年後的今天，總部位於瑞士日內瓦的國際綠十字已是著名機構，具有聯合國經社理事會和教科文組織的諮商地位，更與聯合國人道事務協調廳環境緊急部門直接合作，在災難或衝突之後，當生命和生計受到有害物質釋放威脅，或者生態系統受到嚴重破壞，發生環境緊急情況下，於48小時內協助籌組專家以評估、減輕風險，如同最初國際綠十字所期待發揮的功能一般。

迄今，國際綠十字在全球27個國家設有分會，也包含由環境品質文教基金會運作的綠十字台灣；關注重心包含環境安全與永續、社會與醫療、生命與和平之水、智慧能源、再造林與價值變化（透過環境教育）等。而他的另一項重要行動是透過「地球對話」增進永續創新交流，氣候變遷與安全也是其中重點，已融入聯合國氣候變遷大會多年，成為會場周邊焦點。

戈巴契夫的環境理念，很大程度是源自於對戰爭的恐懼，戰火燒夷之下沒有人，也沒有生態。這是最最毀滅性的破壞，或許身處在冷戰鋼索最前端的人才會有這樣的真實感與深刻體會。在兩岸關係緊張的此刻，他的大智慧，對於戰爭與環境的認識與戒慎，值得學習、悼念與緬懷。

（作者為環境品質文教基金會董事長謝英士、副秘書長鄭佾展）

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