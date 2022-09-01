隨著考季結束、開學時刻來臨，少子化問題又浮上檯面。根據統計，最受關注的大學分發入學雖然在今（111）年達到創新高的98.94%錄取率，但同時招生缺額數竟從去年的2732人暴增五倍至14493人，招生滿額之大學僅11所，包括國立清華大學在內的部分公立大學、老牌私立大學如淡江、文化都有招生缺額，而在所有招生的1900個系所中，有將近1/10、180個系所招生掛零，少子化已嚴重衝擊台灣人口結構及人才培育，「生不如死」的情形已非常嚴峻！

而當大家都在關注高等教育入學時，另一個沒被關注、但更嚴重的國安問題正在悄悄發生。根據媒體指出，國軍專門培訓士官幹部的軍事學校－陸軍專科學校今年6月底時新生報到人數僅200多人，報到率創史上最低。不到規劃招生人數1009的1/4，經陸軍司令部祭出「回流教育」政策，讓現役士官、兵轉校就讀，才讓陸專勉強招收到873名學生，不致有太大缺口。

另一方面，根據國防部提供立法院所公布資料，我國目前服志願役人數截至2020年落在16萬2282人，距離目標人數16萬9000人尚有差距，每年更有將近兩成志願役士兵因無法適應而提前離營，志願役缺口持續存在。而身為作戰主力的陸軍特種部隊、砲兵、防空、機步、火箭等戰門部隊，編現比不到8成，人員戰力明顯與預期有所落差。

有服役經驗的民眾都知道，部隊中的骨幹是以士官為主，在軍隊職務分工上軍官負責領導政策，士官則負責部隊各項參謀管理及作戰實務，更是第一線領導士兵的主要幹部，可說士官隊伍的素質決定部隊的強度。如今少子化問題不僅衝擊高等教育，更影響國軍士官人才甄補，已是嚴重國安危機。

另一方面，因應兩岸局勢緊張，國軍戰訓任務日益繁重，壓力過大的情形下亦容易導致意外發生。光是蔡政府上任後近6年就發生18起意外事件，其中12起為墜機，包括前參謀總長沈一鳴在內，共造成27人（18位飛官）殉職。其中原因除了機件故障，演習次數大量增加也提高自然失事率，折損的菁英都是國家不可承受之痛！

雖然進入科技時代，許多工作可以由機器自動化完成，但以「人」為核心的基礎操作、研發設計仍是一國能否強盛之關鍵。高等教育短缺已造成台灣在以高科技研發為主的產業人才有所斷層，如今又再度衝擊到國軍防衛之根本，為政者當思確保台海兩岸局勢的穩定。唯有區域和平而非一昧「抗中保台」，才能帶給民眾安定的生活！

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※