多家民調顯示，陳時中的｢仇恨值｣偏高。陳時中面上無光，在大眾前高呼「不喜歡我的人是誰？」

噗嗤！｢閻羅王坐堂｣誰敢說個不字？其實陳時中早已盱衡情勢，這是他的主場，底下人絕沒勇氣說真心話。

自己人不敢，不代表別人不敢，疫情蔓延快3年了，大家都受夠了他的鳥氣，只是敢怒不敢言，只有等選舉時才修理他，哪些人呢？下列舉其犖犖大者。

小明家長：一句話｢為自己的選擇負責｣，傷透了多少不能回家孩童父母的心，不是一奶同胞麼？有雙重國籍者你有限制麼？

萬華人：一句｢疫情的破口是萬華｣，讓萬華人炸了鍋，到哪去都被另眼相看，你有跟萬華人說聲對不起嗎？

等待疫苗、快篩劑的民眾：明明可以超前部署的事不做，騙說買不到，但民間怎麼買到的呢？買的還比你便宜，到現在還不敢公布價錢。

商圈、夜市：3+11破口，疫情蔓延，各地商圈變得門口羅雀，可知道有多少商家倒閉、店面租不出去？

確診亡者24小時火化家屬、禮殯人員：說過的話又不承認，家屬見親人最後一面都不可得，這筆帳算誰的？

加班又沒鐘點費的醫護人員：叫人家共體時艱，答應的補助卻沒蹤影，醫護人員就該忍氣吞聲？

其實對陳時中不滿的，滿街都是，不相信他自己不知道，還忝個老臉問｢誰不喜歡我｣？他應該問的是｢誰會喜歡我｣？

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