九合一選舉正式起跑，但是各政黨和參選人早就部署好，戰火全開了。執政的民進黨治國無方，政務推動稀稀落落，但每到選舉立即生龍活虎，花招百出。這個政黨號稱最會選舉，什麼花招都想得出來，耍得虎虎生風，常在關鍵時刻扭轉選情。這次選舉，由於民進黨施政荒腔走板，導致民眾厭惡，所以迄今選情低迷。但也不能忽視，民進黨每到投票前都會使出各種花招，製造議題。

施政不力 民進黨走偏鋒

果不其然，民進黨原先的桃園市長參選人林智堅碩士論文雙抄襲，先後被台灣大學和中華大學取消學位，蔡英文主席及民進黨上下卻多挺堅不改其志，遭致絕大多數民眾極度反感，導致他退選，並產生外溢效果。民進黨為扭轉劣勢，上窮碧落下黃泉，居然翻出國民黨參選人張善政當年任職宏碁期間所主持的農委會委託農業研究計畫，誣指他也抄襲。須知，產業界與學術界需求不同，商戰必須掌握產業與市場動態，所以要蒐集第一手情報，這與需要原創性的學術論文不同。情報資訊講究正確、完整、有用且有時效性。這樣的海外情報搜集竟被稱為「抄襲」，拿來大肆攻擊對手，簡直貽笑大方。

民進黨的選舉奧步多從人格毀滅下手，過去頻頻使用這種負面選舉手段，多能得逞。令人印象深刻的人格謀殺奧步比比皆是，比如：2020總統大選，對於韓國瑜的人格毀滅手段也是層出不窮，一路用不實指控追殺到底。2018年新北市長選舉，民進黨抹黑侯友宜文大宿舍案，其實經營完全合法卻也被其誣指違法；2014年彰化縣長選舉，立委段宜康誣指林滄敏涉嫌詐領補助款，揚言如果所言不實將吞下曲棍球，結果法院判定他毀謗；2006年高雄市長選舉，陳菊陣營在選前之夜召開「賄選抓到了」記者會，抹黑黃俊英，一夜翻轉選情；2005年桃園縣長選舉，綠營支持者林一方拍非常光碟抹黑朱立倫。

這回選舉林智堅論文案掀波後，鄭運鵬團隊就一路誣指張善政抄襲，新北市長侯友宜更被林佳龍每日一罵。民進黨的選戰招數多已老舊不靈了，最擅長的「反中牌」一用再用，邊際效用遞減，而且地方選舉較難發威；「人選牌」適得其反，因為所提縣市長候選人多數不孚民望，鄭寶清站出來就說出了蔡英文沒收黨內民主、用人非當的真相；「青年牌」完全失靈，因為多數年輕人對民進黨執政非常失望，看穿其非而普遍覺醒。

無色覺醒 別被政黨綁架

民進黨是中央執政黨，照理說執政6年多，績效所在多有，足以取悅選民，但蔡政府政績乏善可陳，相對於其競選政見、就職演說到任內諸多的政策宣示，宣傳與績效之間的落差大如鴻溝。台灣民眾給民進黨投下很多選票與公投票，但所得到的回報實在太少，反而因其財政失當，預算浮編，為其背負大筆債務；尤其通膨物價上漲，基層叫苦連天。由於施政諸多不當，「政績牌」打不出來，候選人民調多直直落，最後剩下一張牌，就是「人格毀滅牌」。

無論國內外選舉，檢視候選人的品德、誠信、過往紀錄甚至其親人是否有利益關聯，多是司空見慣，但必須訴諸事實，不能編造、栽贓、亂扣帽子，否則就是意圖使人不當選而散布謠言或傳播不實之事，必須負起法律責任與政治責任。然而，還是有不少候選人團隊以過去民進黨屢施賤招而得逞為榜樣，有樣學樣，一犯再犯，把台灣的選舉風氣搞得烏煙瘴氣。

另方面，由於黔驢技窮，民進黨一定不會放棄「抗中保台」老招，必將利用當前中美關係及兩岸關係緊張的「良機」，藉著邀訪美國政客訪台或是遊說美國國會通過友台法案，以圖刺激中共，挑起摩擦，收割選票。選舉已經開跑，有些候選人建議要理性論辯、端出政策牛肉，但還是有些政黨刻意打烏賊戰，混淆是非。台灣民眾已經被耍弄多次，我們一再呼籲民眾要無色覺醒，不要被政黨綁架。離選舉日越近，越要看清楚候選人的花招，不要再受騙。