前聯電董事長曹興誠召開記者會公布放棄新加坡籍、恢復為中華民國籍；並宣稱將資助6億元給民間團體3年訓練300萬名「黑熊勇士」，4億元訓練30萬名「保鄉神射手」。為這場記者會，他還身穿防彈背心，更有兩位保鑣拿著防彈包在身邊保護，秀味十足。

不僅如此，對他8月初曾宣稱捐出30億元抗中保台，被媒體問到為何願意大手筆捐款，他直接回答「這30億也不是有什麼大計畫才拿出，只是8月初我看到中國軍演很生氣，想罵一罵，但想說罵一罵有誰聽，我出來花30億，就有人聽了。」真是好狂的口氣！這不是土豪，什麼才叫土豪？

而且他現在驕傲地回擊外界質疑，已恢復中華民國國籍，所以反起共來、講話罵人都可以更大聲；但他過去為何放棄國籍？以後視現實需要，會不會又轉入其他國籍？而且比起大多數沒他有錢、也沒得換國籍的台灣人，難道就活該沒有發言權嗎？

曹興誠以10億來宣示全民皆兵、抵抗侵略的決心，問題是民進黨政府連恢復徵兵制都不敢碰，正規的國軍缺兵又缺官，你不以智慧去避戰，卻想用全民游擊戰的方式訓練「勇士」與「神射手」，把全台都變成戰場，這是在拍電影嗎？6億元訓練300萬人，每人分到200元，是要買玩具槍嗎？這又是什麼荒謬的話術？

而在記者節當天，面對中天記者合理的提問，曹興誠卻以無理心虛的態度、蠻橫粗暴的言詞誣衊中天，難道開這個記者會只願回答特定媒體和設定好的題目嗎？台灣自詡是一個民主多元、尊重言論自由的社會，曹興誠的狂言囈語卻做了最負面的示範。