《華盛頓郵報》日前披露，在7月底「拜習通話」時，中共總書記習近平曾要求美國總統拜登，設法阻擋美國眾議院議長裴洛西訪台。而裴表明只有基於兩種情況才會重新考慮：一是拜登直接提出要求；二是蔡英文總統撤回邀請。結果當然令習近平感到失望。

「失之東隅，收之桑榆。」從軍事上看，中共在台灣周邊海、空域實施規模空前的軍事演訓，產生了台海、東海、南海和黃海「四海連動」的外溢效應。如軍事專家們所說，一旦爆發局部衝突，解放軍就可做好全域作戰的準備。但除軍事外，我們不能忽視其政治效應。

在台海，中共透過對裴洛西訪台的反制，打造「軍事鎖台」的「常態化」，以及打破海峽中線「默契」，並使之「常規化」，已直接挑戰美國「一中政策」與蔡總統「互不隸屬」定義下的兩岸現狀。中共從「可操之在我」的軍事行動，彰顯其「一中原則」及「兩岸同屬一中」的政治現實。

在東海，中共對台發射彈道飛彈，其中5枚飛越台灣上空，落入日本聲稱之「專屬經濟區」，引起日方強烈抗議。如《紐約時報》評論所說，中共此舉形同對美、日兩國提出警告。中日存在釣魚台主權爭議，美國原本保持「中立」，認為只是行政權歸屬日本；但拜登政府的態度有了轉變，聲稱釣魚台適用《美日安保條約》，如遭攻擊雙方將共同應對。

在南海，最近新加坡總理李顯龍在國慶演講，特別提及對台海緊張情勢急遽升溫感到憂心。李顯龍不排除亞太地區有發生衝突的可能，因此呼籲星國民眾「要做好心理準備，應對任何危機。」李顯龍此說並非杞人憂天，因為東南亞國家與中共也存在南海主權爭議。

今年是《南海各方行為宣言》簽署20周年，中共希望加速推進「南海行為準則」磋商，以避免外部勢力插手此一地區。中共藉裴洛西訪台「秀肌肉」，有助於她在「準則」的磋商過程中，取得更多的話語權和更大的主導權。

在黃海，朝鮮半島謀和過程已陷入僵局，北韓無視聯合國決議的禁令，陸續恢復此前一度暫停的導彈試射。為了應對北韓核武威脅的升高，美國與韓國從8月22日到9月1日，展開自2018年以來最大規模的聯合軍事演習。針對裴洛西訪台一事，北韓完全支持中共的立場，譴責美國「粗暴干涉中國內政」。在中美博弈過程中，中共不會放棄玩「北韓牌」。

最後值得一提的是，裴洛西訪台使「外力介入」成為中共對台使用「非和平手段」的案例。同時，面對即將召開的中共「二十大」，「外力介入」激發的民族主義情緒，也為習近平的權力「合理化」添加了更多的養分。這些恐怕都是拜登政府始料所未及的。（作者為淡江大學中國大陸研究所榮譽教授）