今年以來，中國大陸經濟陷於困境，每一天都是壞消息，先是上海及多地封城，7月中，中國國家統計局發布數據顯示，2022年二季度GDP（國內生產總值）與去年同比僅增長0.4%，而今年上半年只有2.5%的經濟成長長，距離全年經濟增長目標5.5%，下半年得增長8.5%才能達到目標，今年經濟肯定達不成預訂目標了。

7月到8月，中國大陸一半人口飽受乾旱之苦，原來河流枯乾，成為草原。600年前的佛像從溪底浮出，多地供電緊俏，工廠都得停工。新冠清零的政策衝擊製造業與民間消費，尤其多年來的經濟火車頭房地產爆發多重危機，建商財務吃緊、停建預售屋，憤怒的買家在復工前拒繳貸款。

前總理溫家寶曾經有一句名言，中國14億人口，任何大問題除以14億就變成小問題，任何小問題乘以14億，就變成大問題，這顯示中國經濟問題的多層次，多格局，但也具穩定力量。

中國改革開放45年，經濟也經歷各種驚濤駭浪，最近的一次是從2018年川普發動美中貿易戰，第一年中國情況令人膽顫心驚，別說進攻，連防守都似乎無方，習近平更遭遇上任以來最大危機和挫折，2018年中國上證指數跌了1/3，通訊巨人中興、華為都遭美制裁，中國製造業及台商紛紛前往東南亞投資，就業指數岌岌可危。

但是從2019年開端，中國似乎掌握了進退方針，經濟開始有序進行，貿易談判也能掌握大方向。改革開放後已奠定堅實基礎，不是那麼容易摧毀的。經濟、投資、貿易已與國際接軌，政治不民主但密切監督各種經濟指標，如經濟成長率、就業率、通貨膨脹率等，2008年度過金融海嘯，還借錢給歐洲和亞洲國家，2012，2013年躲過國際所預言的硬著陸，2014年開始一波波創新，創業、滴滴打車，共享單車，這幾年世界疫情重創經濟，雖然不能獨領高成長風騷，但中國經濟沒有比別國差。美國因疫情關係，美國的預期壽命下降了2.26歲，中國預期壽命首度超過美國。

其實現在就斷言中國經濟已走下坡，就太主觀了，中國屬計畫經濟，5年一本發展規畫，都是以此為本，要看未來中國經濟實力，必須看是否與「十四五規畫」脫節。高科技尤其是晶片，雖然有美國阻撓，但是其他方面進展都跟得上規畫，有的還超前，今年上半年疫情期間，大陸高科技業的外人直接投資（FDI）金額比去年同期增加31%；其中南韓對大陸投資增加37%，美國也增加26%。

大陸這兩年新能源廠資本支出每年都擴充30%以上，對電動車發展尤其積極，不單組裝，電動車電池科技以及其產業鏈，再加上充電設備都已長足發展，凡是中國大陸積極發展的工業原料都漲價，而且跌不下來，例如電動車的電池級碳酸鋰價格，兩年漲了10倍，每噸報價台幣216萬元，逼近歷史高峰，還很難買到。

雖然美國積極阻止中國高科技發展，但是道高一尺，魔高一丈，美國積極推動組成晶片四方聯盟（Chip 4，台、美、日、韓），預定9月初舉行籌備會議，針對北京的意味濃厚。但是中國和韓國已經在8月底簽署兩國間的加強產業鏈供應鏈合作等三合作文件，因為韓國半導體銷中國占其產量的60%，是韓國大企業三星及SK的命脈，不可能放棄。

於是美國縱使成立四方聯盟，也只能不朔既往，不能要求韓國毀約，因此中國的半導體還是供貨無缺，美國也想阻止西方設備廠供應中國，但是荷蘭的艾司摩爾（ASML）執行長溫彼得就表示，該公司不能按照美國的意願，因為「中國是半導體產業重要的一分子」，在某些晶片製造領域的產能為「全世界所必需」。

在台灣糾纏於反中、仇中或恐中之際，科學家居里夫人的至理值得參考：「生命無足畏懼，只須了解。現在，就是該好好了解的時候；了解愈多，恐懼愈少。」