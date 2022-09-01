民進黨創黨元老、前立委鄭寶清1日登記參選桃園市長，並在現場召開記者會，痛責民進黨的威權體制、密室協商已成常態，喪失建黨精神。他發起「新黨外運動」，並說，民主革命已變成了人民義務!對此，民進黨發言人冷回：黨員違紀參選，從嚴議處，應予除名處分。

鄭寶清的「新黨外運動」果真能喚回民進黨的建黨初心，喚醒民進黨員對民主、法治、自由與人權的熱愛?鄭寶清的參選能否成為桃園紛亂選情的新變數，並進而贏得市長選舉?各界都相當關注。

從民進黨選對會提名林智堅、林智堅論文抄襲雙殺定案，再到鄭運鵬瓜代上陣、鄭寶清指摘黨中央密室協商提名人選；民進黨桃園這盤棋，可謂「三鄭亂桃」矣!試分析如下。

鄭文燦主政桃園近8年，雖無具體重大建設，但以政通人和著稱。按理，地方諸侯任期屆滿，鄭文燦應有建議提名人選之權，但不知是鄭私心作祟未曾培養接任人選，還是為仰體上意，同意爭議頗多的前新竹市長林智堅空降桃園。不料，林智堅論文抄襲疑雲越滾越大，「通堅門」網路聲量持續攀升，與林智堅同為陳明通門下的鄭文燦為自身前程算計，輔選行動轉趨消極。

論文門爆發時，同台為林輔選的鄭運鵬與黨內各級政要，追隨小英主席，選擇相信林智堅，鄭寶清雖有質疑，唯力道不足。等到林抄襲確認，雙殺出局，鄭運鵬出線，鄭寶清譏諷「走了一個抄襲的，又來了一個挺抄襲的」，黨內網軍側翼群起勤王，出征鄭寶清。

局勢演變至此，與民進黨建黨初心淪喪、民主、法治、自由、人權等理念不彰毫無關係，而是與誠信、勝選、提名恩怨、政治利益有關。既然無關初心理念，只要黨中央快刀斬亂麻，不再眷顧違紀參選的鄭寶清時，理盲的民進黨基層黨員將會自行歸隊，桃園也將回歸三黨捉對廝殺的局面。

民進黨派系代間鬥爭向來血腥。鄭寶清年屆70，優游商界日久，疏於耕耘，無法獲得黨主席及選對會年輕徒眾的青睞，遂痛失角逐提名的機會。他祭出「民主、法治、自由、人權是對抗中國最好的利器」的說詞，或許是藉著台海情勢緊張，刻意將選戰焦點轉移到抗中保台，也或許在提醒黨中央「抗中保台」的重要，預留協調迴轉的空間，避免與黨中央正面對撞。政客智慧，非常人所及。

鄭寶清發起「新黨外運動」，宣稱民進黨威權政治、密室協商，民主革命變成人民的義務，此說，誠屬荒誕。民進黨走向威權政治、習於密室協商，與人民何干?何以人民有民主革命的義務?政黨潰爛，創黨元老無振衰起敝之能，反而要求人民遂行民主革命，矯治政黨歪風劣行?豈有此理!

天下政客無良，以人民為芻狗。三鄭亂桃，祭出「新黨外運動」，能救桃園民眾於水火之中嗎?（作者為資深媒體人）