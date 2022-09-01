美國前副國務卿阿米塔吉與美國企業研究所研究員庫柏日前聯合撰文，指出美國行政部門應對台灣提供實質有效的軍事援助與經濟合作，少做形式與象徵的動作，以免對日益緊張的兩岸關係火上加油。很明顯地，他們的警告是針對「務虛」的蔡總統，但是外交部這次又裝做聽不懂美國友人的溫和警告，只說這是美國友人對台灣的關心。

阿米塔吉在小布希總統第一任期時出任副國務卿，是台灣藍營與綠營許多政治人物的共同朋友。他和庫柏以美國聯邦參議院外交委員會將於9月10日到14日審查的「台灣政策法」為例，對華府提出建議。

由於美國行政部門與立法部門對於「台灣政策法」草案內容有不少分歧，該法已在國會兩度延宕。參院外委會原已排定8月初對該草案進行審查，但因眾議院議長裴洛西訪台，拜登總統擔心過度刺激中國大陸，請求國會暫緩審查。該草案內容主要包括對台軍售提供融資、制裁升高敵對情勢的中國官員、賦予台灣「主要的非北約盟友」地位、要求美國國務院協調更改台灣駐美代表處名稱等。

阿米塔吉與庫柏認為，「台灣政策法」草案中的部分條款是沒有太大必要的，特別是我國代表處的更名，不論是「台灣代表處」或「台北駐美代表處」可能都會刺激北京。他們也提到，如果共和黨在11月期中選舉獲勝，則目前是眾院少數黨領袖的麥卡錫就會成為眾院議長，如果他也決定訪問台灣，必然讓北京火冒三丈。一旦中國決定對台動武，即使沒有立刻奪取台灣或是在美、日兩國的干預下遭到擊退，但台灣仍然是最大輸家，特別是台灣人民。

無疑，他們的逆耳忠言，又掉入聾子的耳朵。外交部並不認為這是美國友人的委婉警告，反而說這是美國友人對台灣的關心而已。

這次「台灣政策法」主要提案人包括民主黨籍的參院外委會主席梅南德茲與共和黨籍的預算委員會首席議員葛瑞姆。兩人曾和跨黨派議員在4月14日訪台，15日與蔡總統和我官員會晤，回國就提出該法案，顯見該法案許多「務虛」的條款都是出自我方的建議。問題是，阿米塔吉與庫柏擔憂一些「務虛」條款的詞彙會刺激中國，例如賦予台灣「主要的非北約盟友」地位、更改我國駐美代表處名稱，這會對已經日益升高的兩岸關係火上加油。

梅南德茲在拜會蔡英文時也委婉地希望台灣不要與大陸衝突，但外交部卻不認為這是溫和的警告。結果1個多月後，外交部長吳昭燮在接受美國國家廣播電台訪問時表明「台灣不尋求台獨」，顯示美方的警告絕不含糊。

1999年，美國國會提出一項「台灣安全加強法」，但是當時的柯林頓總統認為該法案內容過度侵犯行政部門的權力，而全力加以阻止，終於讓該法案胎死腹中。阿米塔吉2004年卸任前接受美國公共電視台訪問時明確表示，如果台灣先行挑釁大陸，美國不會依照《台灣關係法》出兵保護台灣。

顯然，針對「台灣政策法」部分內容的爭議，將會在9月中旬開始審查後逐漸浮現。該法案能否順利通過將取決於美國府會是否能夠相互妥協獲致協議而定。（作者為淡江大學外交與國際關係學系榮譽教授）