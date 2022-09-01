瓜地馬拉外交部長步卡羅29日抵台，他在機場表示，此行是瓜地馬拉「不顧任何挑戰或威脅支持台灣最有力的例子，並重申瓜地馬拉不會放棄對台灣的承諾。」而台灣的網民都十分機靈幽默，一旦看到外賓來台訪問的新聞，第一時間就問蔡英文當局花費多少。

根據外媒所取得的美國遊說記錄顯示，在今年1月，瓜地馬拉以台灣代瓜地馬拉向美國前總統川普的親信、共和黨籍政治說客兼金主巴拉德支付了90萬美元，以通過其尋求對美國政界的影響。

根據文件顯示，該公司於2022年1月13日在美國司法部註冊為外國代理人。而該合同日期為1月12日，由瓜地馬拉駐美國大使Alfonso Quinonez 和川普的長期盟友巴拉德簽署。巴拉德的Ballard Partners 多年來一直是美國東岸其中一家最大的遊說公司之一，因為這公司在前總統川普當選後擴大了業務。

瓜地馬拉總統賈馬太是少數抵制了 本年6 月初在加州洛杉磯舉行的美洲峰會。但與對古巴、尼加拉瓜和委內瑞拉被排除在峰會之外感到不安的其他總統不同，賈馬太的杯葛是對拜登政府批評瓜地馬拉政權腐敗和專制的回應。賈馬太指責美國官員試圖推翻他的政府，並補充說兩國「應該擁有相同的價值觀」。

去年 12 月賈馬太就向美媒福克斯新聞表示，自去年 6 月會見副總統賀錦麗以來，他就從此與白宮沒有任何聯繫。美瓜兩國存在共同的難民議題，但似乎兩國政府高層沒有直接對話，而美國南部的難民危機愈加繁劇，拜登卻是一籌莫展。

賈馬太尋求在美國右翼共和黨政客中的支持。自 2020 年 1 月上任以來，賈馬太與佛羅里達州共和黨參議員盧比奧過從甚密，賈馬太全盤向共和黨下注，似乎賈馬太正希望共和黨在美國中期選舉和2024年大選中重新掌權。看來瓜地馬拉似乎不是一個「親美」政權而是一個與美國右派共和黨不謀而合的政體。賈馬太與拜登各行各路、貌合神離令瓜地馬拉成為一個同時與台灣建立官方聯繫卻是一個與美國關係不太穩定的國家。

7月25日賈馬太更親身到訪基輔與烏克蘭總統澤倫斯基會面，同時以關閉瓜地馬拉駐俄使館以威脅俄羅斯。澤倫斯基感謝賈馬太支持對俄羅斯實施制裁，以及瓜地馬拉支持設立一個國際法庭來處理戰爭期間的罪行。

瓜地馬拉亦是少數同時得罪美國、中國大陸和俄羅斯這世界三強的國家，加上生活成本在俄烏戰事後劇增，令瓜地馬拉在世界政治格局上侷限於狹小空間，前無進路、朝不保夕，賈馬太不顧一切，只求川普在2024年「強勢回歸」後可力挽狂瀾。

因貪腐專權而在瓜地馬拉已經不甚討好的賈馬太，要靠糜費國家和台灣鉅款，才能到美國右派邊緣「取暖」。蔡英文應該曉解賈馬太的處境，川普一旦不能再選，賈馬太亦危如累卵。民進黨就是如此，在外交軍費上無一不豪爽，在內政經費上，基層公務員匱乏經費、治安惡化，仍然大攬獨權，怪不得外界都稱台灣正在「柬埔寨化」。（作者為深圳大學港澳及國際問題研究中心兼任研究員、大陸全國港澳研究會會員）

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