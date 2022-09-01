大陸無人機飛入金門上空問題，近日在台灣吵得沸沸揚揚，總統蔡英文終於下令軍方應適時採強力措施反制無人機。8月30日金門守軍在外島的大膽、二膽、獅嶼地區共發現4批4架次，於是，這次守軍先是射擊信號彈示警，並首度開槍射擊警告驅離後，無人機陸續往廈門方向飛離。

從丟石頭到開槍驅離，金門守軍的大轉折是否會增加台海的危機，台灣沒人關切，倒是關注民進黨一些烏漆墨黑的事，讓人憂心在他們的執政下，台灣是否還有前途？

日前金門站哨崗上空首度出現一架大陸無人機，該架無人機拍下兩位金門守軍錯愕表情後，清晰的照片在大陸微博大肆瘋傳，同時畫面上還顯示，2名官兵對無人機丟石頭。對此台灣金防部解答，真相是休息官兵也自發投擲石頭，此舉除測試守軍應變作為，也藉剪輯片段影片製造錯假訊息，企圖分化詆毀國軍，是認知戰一部分。

無人機飛金門做「認知戰」？

無人機出現在金門外島上空，顯然是一般大陸民眾所為，解放軍根本不會做這種自曝行為的「軍事動作」，所以拍攝的照片才會在大陸微博上瘋傳，如果真是解放軍所為，又怎麼可能把照片貼上微博？但是，這種常識問題，卻被台灣守軍認為是大陸又在對台進行認知作戰，實在缺乏一點想像力。

只是，比較有趣的是，既然只是一般民眾所為，金門守軍用石頭丟擲無人機，也是無奈之舉，因為若不反應，可能遭到長官的責備，若開槍驅離，可能又會超過軍令的範圍，所以丟與不丟都是難題。

金門守軍內心的難題，被大陸網民諷刺是回到「石器時代」，台灣軍方還在以石頭反擊飛抵金門上空的無人機。這種諷刺傳到政府高層，就不得不重視問題的存在。所以蔡英文8月30日趁著到澎湖視導部隊，在致詞中針對大陸無人機侵擾，下令採取反制措施。她說，「我們自我克制，但不表示我們不會反制」，她還說，已經下令國防部，適時採取必要而且強力的反制措施，捍衛國家領空的安全。

只是，台灣的國防部長邱國正卻在同一時間打臉蔡英文說，中共說無人機到「自家庭院」轉一轉，不要大驚小怪；那他也可以說「我放幾個鞭炮嚇嚇麻雀，你也不要大驚小怪」。

邱國正是回應大陸外交部發言人趙立堅所說，「中國的無人機在中國的領土上飛一飛，這不是什麼值得大驚小怪的事」。但是，台灣的外交部卻嚴正回應，「中國古有明訓，『不請自來謂之賊』，無論是闖空門或空中偷窺，台灣人民都不歡迎這種賊」。

這句「中國古有明訓，不請自來謂之賊」，恐怕會笑掉大家的大牙，中國哪有這句「不請自來謂之賊」的「古有明訓」，罵人也應該查清楚語句的來源。由此可見，台灣外交部在民進黨「去中國化」之下，也變成一個「笑話部」了。

「不請自來謂之賊」誰說的？

翻開《論語•憲問》，這句千古名言，其實有上半句，孔子的原文是：「幼而不孫弟，長而無述焉，老而不死，是為賊。」意思是「小的時候既不孝順父母，又不尊重兄長，長大之後整日碌碌無為，老了還遲遲不死，這種人活在世上簡直就是禍害」。所以才會有「老而不死謂之賊」的說法。

但是，台灣的外交部直接轉化成，「闖空門或空中偷窺，台灣人民都不歡迎這種賊」。其實，此賊，非彼賊。一種是指留在人間成禍害，即使這些老人不偷東西，也可以稱為「賊」，並不是外交部所說的「闖空門或空中偷窺者」，這種一丈差九尺的說法，顯現出一個沒知識的部門，養了一堆「老而不下台者」，他們不是「賊」，誰又是「賊」？

事實上，民進黨人也不是不知道「老而不死謂之賊」的典故，當年民進黨前人在推動台灣民主化的過程中，就直接稱那批追隨蔣介石從大陸轉戰台灣的「老立委、老國代」為「老賊」，意指他們們尸位素餐，不用改選，卻空居職位而無所作為幾十年。

那批「老立委、老國代」被稱為「老賊」久了，也知道廉恥，最後還是退位了。但是現在民進黨的官僚個個可都有一張「犀牛皮」，臉皮厚到怎麼罵也還是死賴在位子上不走。

例如，台南殺警案震驚社會，員警曹瑞傑、凃明誠在追捕犯人時遭割喉殉職，鴻海集團創辦人郭台銘在臉書發文表示，此案有太多離譜、荒謬的地方，批評內政部長徐國勇、法務部長蔡清祥尸位素餐，認為一定要有人負責、下台。徐國勇卻表示，郭台銘的評論「有所失真、失準」，他可以很負責任地講，他不會尸位素餐，也從不戀棧。

既然「不會尸位素餐，也從不戀棧」，但就是不下台，反而笑罵由人，我自為之。

內政部長徐國勇這種「不會尸位素餐，也從不戀棧」，卻不下台的情況，只是最新的例子。其實，一個從層峰可以把教授升等論文封鎖30年見不得人，疫苗價格封存30年不讓人知道其中是否有上下其手貪贓枉法之事，甚至全黨還力挺碩士論文抄襲遭「雙殺」的前市長，這些作法看在人民眼裡，痛在心裡。既然這個黨沒有廉恥，他們執政，台灣又何來希望？

（作者為台灣國際戰略學會研究員、博士，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※