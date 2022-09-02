在台灣交換學習的日子，風輕物慢，時光也為她所傾倒，到此流連忘返。

●生活——慢節奏

首先是節奏，不同與大陸的攸然數載春秋，這裡歲月靜水細流。就好像日暮時分數著天光一點點散盡，有大把大把的時間堆砌在天邊，想要的時候可以踱著步去取一束時光來用，所以大家都步履緩慢，心態悠然。「我想大四的時候去日本看看，再回來考慮是否要繼續讀書」。這樣的「間隔年」在台灣是很常見的，可對於我卻非常驚奇——怎麼會有人會放下唾手可得的學業，放下即將撲面而來的錦繡前程去做如此「無意義」的追尋？直到我慢慢被這裡的環境所感染，才理解到這些不同後的內涵。

他們認為生命在於體驗，即使大環境不容樂觀，每個人也可以做好自己應該做的事情，擁有自己的幸福。反正日子還長，慢慢走總會走到的。在這樣的觀念下，「慢」成了台灣獨特的標籤。耳邊常常會聽到「不要急，一樣一樣地放好再上車」「沒關係，慢慢找」，拉長的音調，帶著不自覺撒嬌的味道，讓人不由自主地就放鬆下來了。晚出散步，常常會見到：藍天白雲，靜謐公園，風靜物止，入眼之處，綠樹拂煙，小橋一座躍然湖上，行人對對，於樹下乘涼。街頭藝人隨意挑撥琴弦，一曲歌謠便裊裊繞繞，時光靜止，歲月靜好。這是我讀到的最悠閒的台灣。

●生活——小確幸

其次，關於小確幸。初到台灣，老師就告訴我們，台灣的垃圾桶很少，每個人可以自備一個小口袋，把垃圾裝在裡面，並且每人可以準備一個口罩，如果感冒了也不會傳染給他人。美好的生活環境是大家一起創造的，只要我們每個人都多一點美好，那整個社會都會處處充滿著小確幸。

那是我第一次聽到「小確幸」這個詞，卻在這半年間時時被它感染。進出電梯門總會有一個人主動按著電梯打開鍵，等他人進出後再出來，進出大門亦如是；在商場詢問導購洗碗劑所在處，阿姨不知，把我們交到另外一個導購手裡，回來又遇到她，阿姨竟然還記得我們，並關心我們是否有找到自己需要的東西；去台灣北海岸遊玩，公交車一個小時一班，已是下午四點，行程還未進行到一半，不得已我們在馬路上攔下一輛車，司機聽說我們從來沒有看過大海，推掉自己的行程，特地帶我們去了野柳；若是辦事，工作人員會說，「不好意思，麻煩您幫我簽一下」——明明是我麻煩他幫我處理事情，卻成了他麻煩我，與「請簽名」相比，溫和謙遜盡顯。

諸如此類的事情，不勝枚舉，在這裡我聽到了有生以來最多的「謝謝」和「不好意思」。給他人創造方便就是給自己方便，傳遞文明，就會享有文明，這是我讀到的最溫柔的台灣。

●生活——最文藝

最後，關於文藝。入生活為熱愛，入美景則為呵護。地鐵站隨處可見各種類型的雕塑、書畫，在地鐵站中就可以閱盡一座城市的文化；高高低低的房子被顏色裝點，就連垃圾桶、欄杆都有小清新繪畫於上，並且每座村子都有自己的故事，不同的信仰與傳說被刻在屋簷下、牆上、風中的呢喃裡……；阿振肉包、金春發牛肉麵、再發號肉粽，這些傳承百年的記憶與味道，不忘初心，在歲月裡站成一道堅守。台灣人民對生活的熱愛，刻進了骨子裡，花盡心思裝點生活，雖然很多物品很舊，但每個人都很愛惜。

台灣，相當於重慶三分之一大小的面積，卻可以閱盡天下景。看雪有合歡山，縱馬有青青草原，賞湖有日月潭，爬山有玉山，觀海有綿長的海岸線，景小卻各有風情。而這背後離不開每個台灣人的呵護與努力。就如日月潭，沿潭木質小道上冷不丁就有樹冒出頭來，保護樹木的自由生長，而不是一砍了之，是人與自然的一種和諧，而僅在每年的9月20日左右，才開放的萬人游泳項目，使潭水一如往初的清澈見底。文藝，是一種熱愛，一種呵護，一種對美好的熱枕追求，這是我讀到的最文藝的台灣。

此外，摩天大樓於平地處拔然而起，透明瓷磚波光粼粼，五顏六色的招牌樹立，琳琅滿目的商品讓人眼花繚亂，這是繁榮的台灣。然而在市中心裝點一新的商業街街角，卻躺著衣衫襤褸的乞討者，軟綿綿沒骨頭似的灘在地上，眼光裡是徹底的麻木，像重慶的夏日，靜止得沒有一絲風。於最繁華之處佈滿傷疤，這是矛盾的台灣。

台灣千面，入千人眼有千種不同，而我的台灣，因為在這裡停駐的日日月月，才有了意義。

●學習——讀書不是唯一

「去學習不同的教育方法，運用到自己的教學中」這是我到台灣的目標之一。台灣的教育，確實與大陸有著許多不同。

最明顯的區別就是學生人數。台灣一個年級僅僅幾十個人，這意味著大部分的課程都只有十幾人，也意味著學生與老師的關係會更親密。在中興大學，每學期都有導師交流會，學校會刻意撥款用於導師與學生聚會交流。我有幸參加過幾次，學生會就學習、生活等方面向老師求教，而老師對學生的情況也非常瞭解，師生之間的溫情與親近令人動容。

其次是教學氛圍。似乎所有台灣交換貼裡都達成了一種共識——台灣學生不如大陸學生認真努力。這表現為他們上課懶懶散散，要麼遲到，要麼在課堂上公然吃東西，作業也是一拖再拖，對於分數也不甚在意。可是我認為這是因為台灣的教育普及度比較高，服務業比較發達，讀書並不是他們唯一的道路，所以他們有更多機會選擇專注於自己更喜歡的事情上，或是社團活動，或是企業實習。此外，課堂氛圍似乎也不如大陸嚴肅，對老師似乎也不如大陸尊重。這體現在課堂上若是有任何疑問或質疑，學生會立刻打斷老師提出來，而老師不慣於直接扔出答案，而是引導學生一步一步運用自己的知識體系找到答案。這對我的教學是一個很好的借鑒，去引導，而非揭曉，去培養，而非灌輸。

最後，是教學方式。最讓我驚喜的是，在課堂教學之外會有校外教學。秦漢史老師在全面介紹秦漢政治、經濟、文化、社會，鋪墊了大量基礎後，帶領我們去到台灣中研院史語所近距離接觸秦漢文物，並一一進行介紹，讓我們跳出文字筆墨之外，從實物中觸碰到那段歷史。此外，老師還會經常要求方家學者到課堂上開講座，進一步豐富我們的課外知識。

●學習——口袋裡的小紙片

史記老師的民國遺風也讓我難以忘懷。他已逾古稀，走路慢吞吞的。他總是隨身攜帶一個口袋，裡面是成堆的小紙片，每張紙片上都是密密麻麻的字，有關於史學的最新發現，有各類資料匯總。一提到某個史論，他就摸出那疊紙，扶一下眼鏡，低下頭，一張一張翻到相關的紙片，把自己搜集或發現的最新研究成果交給我們，讓我們繼續研究下去。他總是告誡我們歷史學者的責任就是讓人們不忘來時路，以觀未來方向；他總是叮囑我們勿忘民族記憶，堅持中華優秀文化；他每次都穿同一套白色襯衫，熨燙得整整齊齊。時光花白了他的頭髮，卻遮掩不住他眼中的光芒，壓不彎他的脊樑，那些絮絮教導與殷殷期望已銘刻在我心上，而耳邊似乎還傳來他溫和的聲音「歷史的傳承就靠你們了，要讓全世界都知道我們中華文明的力量。」

在教學策略研究課上，我特地提前體驗了一下研究生的教學方式。我們跟隨老師步伐，充分發揮學習自主性，匯聚多年翻轉課堂的研究成果，並在課堂上進行充分討論。通過這種方式，我對這種最前沿的教學方式有了更深的瞭解與體悟，相信它能為我的教學帶來不一樣的體驗。

交換學習是為了體驗差異，尋找相同。「異」是為了取長補短，「同」是為了協頭並進，共創輝煌！台灣，不虛此行！（張韻）

（本文來源：「兩岸青年」公眾號）