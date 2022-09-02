●嚴家淦

嚴家淦是陳儀的老班底，自上海聖約翰大學畢業後，就一直跟隨著陳儀，也是所謂的四大寇之一。現在，我們先看看陳水扁於2005年7月15日對他的評語：

「……，再一次向我們最敬愛的嚴前總統表示由衷的感佩與敬意及無限的追思。去年的11月7日適逢嚴前總統百歲誕辰，為了表彰靜波先生一生的碩德與勳業，總統府自去年10月1日起，特別舉辦了為期兩個月的《嚴前總統家淦先生百年誕辰紀念文物展》，並製作了相關的紀錄片及發行紀念郵票，以表達台灣人民對這一位淡薄名利、高風亮節且勤政愛民的國家元首無限的感念與最高的尊崇。………由於嚴前總統一生的行誼，與台灣過去半個世紀的發展密不可分，不但是台灣經濟奇蹟的推手，更是台灣政治民主的歷史關鍵人物。因此，將「嚴前總統故居」朝向設置「嚴家淦總統紀念館」的方向來推動，不但是社會各界一致的希望，更是個人由衷的期盼。………，希望新成立的紀念館能盡量維持嚴前總統生前生活的情境，並具體呈現其一生對台灣這塊土地的奉獻與功績，讓全體的國人同胞對我國第一位的文人總統，能有更全面與更深入的認識與瞭解。」

以陳水扁的人格特質，他是不會、也沒有必要在一個紀念嚴家淦的畫展會中，講這些如果只是應酬的話。

嚴家淦在接收期間主要是掌管財務處這一塊，其重要性不言而喻。而 1949年在台灣省財政廳長任內，他就是以80萬兩黃金為儲備，發行了新台幣的主要推動人。嚴家淦最特殊的一點就是：228事件以及陳儀的投共兩件事，對他後來的事業完全沒有影響；而且一直受到重用。從台灣省政府改組成立（1947）到1970年台灣經濟起飛，台灣每一項重要的經濟措施，都有嚴家淦參與的痕跡。

●張延哲

張延哲是陳儀的親信，福建平和人，北京燕京大學政治學系畢業，美國哈佛大學留學。來台後，初掌長官公署財政處，也是艾文思在台經常接觸的中方主管之一。1945年底，他轉任祕書處長。228事變後，他隨陳儀離開台灣。1948年陳儀出任浙江省主席後，他又應邀擔任他的祕書長，繼續輔佐陳儀，而於1949年再度來到台灣。由於父親是長老會牧師，閩南話是他的母語，張延哲1945年一到台灣就加入了台北雙連長老教會，直到其去世（1973）。

財政處前處長張延哲所借用物品的清單，依本清單所用的總督府公文用紙來判斷：這些都是他一抵台就借出的雜物。以今日的眼光看來， 這些用品都不甚起眼，但是剛從物資極為貧乏的內地來到台灣，這些日常用品都是為大家所珍視；總務人員連桌布、棉被、蚊帳都要列管。 凡走過 50 年代初的朋友，大概對這種現象還有印象。（圖片 : 國史館台灣文獻館，作者炳文提供）

●趙連芳博士

艾文思來到台灣最先接觸的中方主管就是農業處長趙連芳，因為重慶美軍總部G5訓令他：抵台後立刻調查台灣糧食供應的情形。這同樣也是趙連芳抵台後想急於了解的問題。當時艾文思可能不知道他所面對的中方農業處長，是一位稻種專家。趙連芳於1926年取得威斯康辛大學遺傳與細胞學博士學位。曾任國立中央大學農學院教授、農藝系主任。1947年離開省府後，他專心教職，任台灣大學教授兼農藝系主任，並於1958年當選中央研究院生命科學組院士。他卒於1962年。

不過學者出身的趙連芳對於戰後的糧食問題，以及糧食的徵收和配給是沒有經驗，他屬下的糧食局長對此更是一籌末展，最後陳儀於1945年4月請了李連春來主持糧政。

李連春。（台北糧食協進會農業知識入口網，作者炳文提供）

●李連春（1904－2001）

李連春，台灣台南人，活躍於日治時期及戰後台灣的米糧界，是台灣近代糧政重要人物。1938年開始，他擔任總督府米穀局顧問，並兼任台北州米穀納入組合參事、事業部長以及台灣農業會第二任部長；一直是台灣總督府在糧食政策上所倚賴的一位重要人士，也是少數幾位受到陳儀重用的前總督府專家。

美軍總部G5部門給予艾文思最重要的任務之一就是調查（survey）台灣的糧食庫存情形，所以他抵台後和總督府人員間的第一次會議就是討論糧食問題。而當時最能掌握台灣儲量狀況，以及預估該年收成的專家就是李連春。雖然沒有資料顯示李春和艾文思有任何接觸，但筆者相信李連春一定參與了當時糧食危機的討論會。

1946年初的米荒讓長官公署灰頭土臉，完全不知該如何應付。最後只好由「民間人士」（台灣農業會）李連春出面協助；帶領「台灣省糧食調節服務社」同仁，將提撥的軍糧運送至缺糧地區。李連春也因此於1946年4月受聘擔任台灣省糧食局副局長。數月後就被提升為局長。李連春是一個典型日治時期的專業精英，篤行篤實，也因其特殊的才能和貢獻，其後得以擔任糧食局長達24年之久。

【未完待續，炳文專欄每周五刊出】

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