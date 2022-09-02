美中貿易全國委員會（USCBC）於8月30日發布對117家會員企業所進行的年度調查報告，結果顯示中國嚴格的新冠封控措施，已經超過美中關係惡化，成為在中國的美國企業最關切的變數。總計有96％的受訪美企表示，在中國大陸的業務，都曾因疫情封控措施而受到負面影響。並有一半以上美企表示，封控措施是取消或推遲在中國大陸投資的一項原因。

除了美企，在大陸的歐盟商會也於6月20日公佈調查，有六成受訪歐企表示，在中國大陸經商越來越困難。除了防疫封控措施之外，清零措施也阻礙歐企招聘國際和本地人才的能力。

在中國的歐美外企對於中國政府為防堵新冠疫情蔓延，所斷然採取的全面封控清零措施，感到無法適應，甚至叫苦連天，容或不令人感到意外，但堪稱巧合的是，就在美企協會發布年度調查報告的次日，也就是8月31日，台灣的工業總會也發布最新版的調查報告，特別鎖定華東地區的台商。結果顯示近八成台商營運受到「動態清零」影響，面臨訂單、利潤雙下滑的衝擊，包括近五成預期今年全年訂單將減少，近六成預期全年利潤將減少。以致於已有超過六成業者規劃增加大陸以外地區的投資，從而湧現出「中國加一」（China Plus One）的新佈局策略。

儘管包括台企和歐美外企都不約而同，卻桴鼓相應的表達對中國政府所採行的全面封控清零防疫措施，導致企業營運遭到嚴重衝擊影響的憂心與不滿，但容或是因為邇來大陸疫情在多地復燃，再加上中共二十大即將於10月召開，各地方仍陸續加大疫情封控的程度。其中，最受各方矚目的，當數堪稱是大陸電子產業重鎮的廣東深圳市，面對BF.15變異株入侵，於31日晚間宣佈，將嚴格實施深圳進出管控，並由國企帶頭執行非必要不得離開深圳地區的封城措施。影響所及，除了包括華為、騰訊等總部位於深圳的民企，另外也包括在當地設廠的富士康、欣興等多家台商，以及做為蘋果等跨國大企業供應鏈部署主要據點的眾多公私營ICT產業，無疑也將受到新封城措施的連累，除了訂單和利潤將受到影響之外，連鎖效應下接下來各大國際資通訊產業的終端產品，可能也將因上游零組件的供應不足，而讓整體的市場行銷供需陷入前所未見的亂局。

正是有鑒於中國官方過於嚴苛的封城清零措施，讓不論是大陸的國企、民企、抑或台商與歐美外企，無一倖免的受到官方此一措施的衝擊影響。台灣工業總會在發布台商受到封控衝擊影響調查報告的同時，也只好同步向中國大陸政府提出包括確保物流暢通、定期舉辦「政企溝通會議」等八大建言。以期能夠透過兩岸產業交流平台，讓大陸政府了解廠商經營困擾，並務實的予以協助。

進一步檢視工總所提這八大建言的具體內容，從台灣的角度來看，其實堪稱是卑之無甚高論的「老生常談」。包括工總、商總、工商協進會，中小企業總會等等產業聯誼組織，成立的主要目的就是要扮演與政府主管官署溝通協調之責。然而，相對的大陸因為奉行的是以黨領政的威權體制，包括庶民大眾以至大中小企業，不只沒有參與制訂法律與過問公共決策的空間，當然更遑論建構準制度化的「政企溝通會議」，一切都是上級領導說了算，因此也就只好自我矮化成見官唯唯是從了！

一黨專政的獨裁體制，除了各行各業都必須唯命是從之外，同時下層官員對於上級長官交代的事情同樣也只能唯命是從。而這種官場的「潛規則」，以執行上級交付的做好防疫工作為例，因而出現為達目的只好不擇手段，能全面封控就絕不容留一空隙，不達清零的最終目標絕不干休。至於是否會因為如此過激的做法，以致出現「人出不去，貨進不來」的後遺，則顯然不在各地方省市主管的考量之內，至於因而所造成各行各業的財損，自然就更非主事者的考量範圍之內了！

中國在沒有改革開放之前，其決策行事準則正如前述。但在改革開放，並躍升為全球最大經濟體，既是全球工廠也是全球市場，則瞭解與適度尊重各行各業、各國各地的行規與營運模式，自能創造雙贏互利的美果，而不再淪於「治一經卻損不只一經」的漩渦中。明乎此，相較於美企、歐企只有批評、怪罪封控、清零的不是，工業總會的八大建言，尤其是建構包含兩岸的「政企溝通體制」，則不只有助化解當前的經營困境，進而使兩岸在公共決策制訂的可行性及執行效率上得以虛實互補，則新冠疫情這個觸媒，所帶來的「疫外效應」無疑當更值得正視和三思了！