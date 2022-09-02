這個記者節，記者過得很窩囊！一年比一年窩囊！

聯電創辦人曹興誠在立法院召開記者會時，怒嗆｢中天新聞｣是「匪台」，更怒罵｢中天｣記者顛倒黑白、罪惡之大成，比小孩看「污穢漫畫」還要糟糕。中天記者當場質疑他違反言論自由，曹興誠再嗆說「你們都是造謠，還有臉站在這」。

哇咧哩！現在才知道什麼叫｢財大氣粗｣，這是一個企業主、甚至是一個人應有的態度嗎？有道是｢有錢王八坐上席，落魄鳳凰不如雞｣，記者會不是你召開的嗎？記者應邀而來，不能問問題，還當眾羞辱人家，記者也有工作權，你憑什麼開口罵人？

總統蔡英文今天也透過臉書｢謝謝｣所有記者朋友，｢在新聞最前線，提供社會大眾及時的訊息，讓台灣的資訊更透明、民主更有韌性｣。這句話聽在記者耳裡更覺刺耳。兩年前｢中天新聞台｣不就是在妳手上關掉的嗎？現在媒體界幾乎成了一言堂，採訪新聞只需按讀稿機照本宣科就得了，什麼時候給過聯訪？

還更加透明哩！疫苗封存30年，三不五時還要來個｢數位部｣、｢中介法｣，表面說著感謝，實質將記者禁錮於手掌之中。

中天電視被關台、記者遭羞辱，其他媒體不作聲。現在百分之九十的媒體人寧當權貴哈巴狗，也不願當人民的看門狗。這個記者節，很諷刺！

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