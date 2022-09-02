之前許多人評估，已經宣布參選的黃珊珊會利用台北市副市長的身分，先不斷增加曝光度及政策綁樁的力道，直到8月底才辭職正式投入台北市長選戰。

之前許多人也猜測，黃珊珊會以無黨籍身分參選，而且她的哥哥，也就是前參謀總長、現任蔡英文國安會諮委的黃曙光，會幫她搶到一些軍系票。還有許多人認為，黃珊珊主要會吸引到中間與中間偏藍的選票，加上一些因支持柯文哲而轉移的青年選票。

目前看來，黃珊珊越強，對蔣萬安而言就越麻煩，對陳時中而言則越有利。因此，陳陣營鮮少對黃珊珊大加批判，因為在策略上，黃珊珊常常等於陳時中的「技術性友軍」。陳時中不刻意捧黃珊珊，以免養虎貽患，但不多攻擊黃珊珊，保持黃現有的戰力規模，絕對有助於削弱陳時中最主要的對手蔣萬安。

在許多民調暫居第一的蔣萬安則常常冷處理黃珊珊，因為沒有必要讓排第三的候選人藉此拉高聲勢。

蔣陣營以及國民黨中央必須思考，為什麼從政歷程從極右（新黨）到明顯偏右（親民黨），再到「不對左右或統獨表態」（民眾黨）的所謂「無黨籍」黃珊珊，可以明顯地拉到一部分藍軍的票？

黃珊珊在1998年、新黨內部紛擾不斷的時候加入新黨，當選北市議員，並呼籲黨內同志「與新黨共存亡」，但3年之後，還是與新黨分道揚鑣，在2002年初投入宋楚瑜主持的親民黨，繼續當選北市議員。一直到2014年宋楚瑜與柯文哲開始非正式的策略結盟之前，黃珊珊可謂都披著「泛藍」的戰袍出征市議員以及立委選戰。

親民黨籍的黃珊珊此次投入台北市長選戰，背後的主要勢力是親民黨和民眾黨，但她卻掛著無黨籍身分參選。

新黨看似與黃珊珊已沒什麼關係。至於宋楚瑜，與國民黨高層決裂後，2016年至2019年曾任總統府資政一職，不僅在國民黨陣營內已無勢力，深藍對其反感更似不低。

柯文哲在2014年自稱政治「墨綠」、受民進黨大力協助擊敗國民黨候選人而當選台北市長。他在第一任時，曾以「兩岸一家親」改變其原本的急獨定位，但這幾年或許因為準備選總統避而不提。

而且柯文哲最近自爆曾想培養時任立委的黃國昌接班。黃國昌曾任被稱為「小綠」的時代力量黨主席，現在還是時代力量主要成員，該黨是力主「台灣國家地位正常化」的獨派政黨，顯示柯文哲並不會成為藍軍可以信任的盟友。

所以，為何有些藍軍寧可無視宋楚瑜、柯文哲與黃珊珊的關係，轉而支持這位自稱無黨籍、實際是「親民眾」（親民黨、民眾黨）的候選人？真是大哉問！

蔣萬安如果盡全力捍衛中華民國主權與國民黨在台灣建設的功績，或許還有點用處。同等重要的是，國民黨中央既然弱勢至此，就該減少會出意外的操作，改而積極監督中央政府、揭發違法亂紀弊端、勾勒國家大政方針，扭轉一般民眾認為國民黨中央亂無章法而且心在2024總統大選的印象。

蔣萬安看來已經在做了，國民黨中央呢？（作者為自由撰稿者）

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