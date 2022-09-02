近期國民黨桃園市長參選人張善政被捲入「抄襲風波」，對於目前最敏感的「抄襲」判定進入各說各話的階段，但是除了「抄襲」的爭論外，其實還有其他更多值得深思的面向，需要讓大家仔細思考。換言之，可以從張善政被捲入「抄襲風波」的反應態度，好好深思一下這個人，是否適格擔任國家重要職位。

一、「掛名主持人」。

國家大型專案計畫，絕對不會有掛名主持人這件事情發生，專案計畫一定是由主持人報告詳細內容，並獲得審查委員通過，核定專案執行。審查委員大多為學校教授、領域專家，具備學術、產業卓越地位，不可能任由計畫核定通過後，放任有掛名主持人這件事情發生，這等於是宣告審查委員瀆職，沒有替國家經費仔細把關。尤其是這種大型的延續型計畫，主持人每年都要通過審查委員的查訪，確認計畫執行內容遵照查核點進行。以掛名主持人的說法想要撇清，落實了欲蓋彌彰的心虛態度，張善政也算是當過行政院長的人，不該犯下這樣的低級錯誤；還是他自己認為擔任行政院長期間，也是所謂掛名行政院長。

二、「如果這5700多萬元的經費，有任何一塊錢落入自己的口袋，就會退選」。

這應該是選舉語言，大家聽聽就算了也不要太認真，張善政千萬不要學林智堅退選阿！因為國家專案計畫一定會編列計畫成員的人事費，以3年5700萬由研究團隊12個人執行，換算下來每人每年可以動用的資源約158萬，算是合理的計畫行情價範圍內。因此張善政主持人依法要承接，由計劃匯入自己帳戶的人事費，有很多錢落入自己的口袋，將會是必然發生的事情。行政院長等級的人，參選桃園市長遭受政敵打擊，氣到都忘了國家專案計畫的執行規則，讓人感覺真的是一個掛名行政院長，低級錯誤再加一筆。

但是，如果以上這兩件張善政所說明的事情，都沒有說謊，且成真的話，那便會衍生出更大的問題。對於一個掛名主持人、沒有使用經費的張善政，為什麼要獨厚他，硬把他放入這個大型國家專案計畫中，且審查委員也都同意這件事情發生，即便會背負督導不周瀆職的風險。這樣整件事情都不符合大型國家專案計畫的執行基本原則，變成是為了放入張善政而放入張善政，因為只有他的名字放入後，才可以有這麼大的計劃規模，這樣的作法擺明就是把張善政當「門神」。

話說當「門神」也是熟知門路的人，可以理解且見怪不怪的事情，問題在於目前的證據看來，此專案的報告內容可能是有品質瑕疵。抄不抄襲其實不會是重點，重點是審查委員因為面對張善政，放任大筆國家資源這樣獨厚特定人士。

一般新進教授、研究員、中小企業經營主，只能提案約100萬等級的年度專案計畫，且要面對審查委員的百般刁難，甚至是退回報告重寫。遭遇到的說詞大多是，報告品質不良、內容資訊錯誤、引用失當、SCI期刊發表不足等，審查委員義正嚴詞的監督，遇到張善政的專案，通通轉彎閉著眼放水。內心真的是替那些努力升等的教授、認真的研發人員感到百般不值，國家專案計畫的資源是有限的，有了張善政的大型計畫，勢必會排擠其他人可以申請到的資源；只能排除讓一般人獲得計畫資源的機會，否決他們的小計劃，成就張善政的大型計劃。

應該要去了解此計劃的審查委員是誰，在張善政當掛名行政院長時，這些人是否有得到什麼東西。其實很多人也都接過政府計劃，如果有接到金額這麼大，又是可以只蒐集資料就可以過關的計劃，一定會感覺很爽。這已經不是學生的論文相對剝奪感，而是社會人士計劃提案的相對剝奪感，太可惡了。（作者鄞楷謙為民眾黨副秘書長、陳立基為民眾黨新竹縣黨部竹北區主任）

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