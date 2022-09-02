基本工資審議委員會決議2023年基本工資月薪制將提高為26400元，時薪制則調整為176元，這是繼2017年（月薪20008元，時薪133元）開始調漲後，連續7年上調，增幅高達24%。反觀常態工作的一般上班族卻沒能享受到如此優渥的政策大餅，因為新冠肺炎疫情持續蔓延，被迫放無薪假甚至遭資遣的廣大勞工朋友比比皆是，而資方一方面要彌補長期虧損，另一手還要配合蔡政府撒幣討好國人的政策，在經營上無疑是雪上加霜，無奈歇業或宣佈倒閉、破產的商家行號，只能一一舉白旗投降。

馬政府執政時期台灣痛苦指數（失業率+消費者物價指數）從最低的2.77，換手蔡政府掌權後飆升2.57倍，最新數據為7.14，民不聊生的慘況早已成為血淋淋的事實，已有偌大的民憤壓力將在年底大選讓民進黨付出代價。有鑑於此，蔡政府為了拉抬選情低靡困境，利用國家機器，祭出一次又一次的變相買票政見，以這次調薪為例，將有超過184萬名勞工因而受惠，白花花的鈔票換選票，選舉操作無懈可擊。

調薪之舉對於低薪族或許是個莫大福音，但從大環境來看，台灣經濟發展已嚴重受挫，傳統產業鏈及中小企業受到的衝擊不容小覷，此次資方成本又將暴增350億，嚐到甜頭的工薪階級，準備要面對的苦果是通膨加劇還有賦稅提高，民進黨政府如若因施小利而繼續騙取執政權，究竟誰是贏家？誰才是輸家？這筆帳恐怕不好算！

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