中國樓市發展20多年，房價持續近20年只漲不跌，形成了一個巨大泡沫是不爭之事實，當前中國樓市的風險之高，同樣是不爭之事實。現在的問題是，當前中國樓市巨大的風險是由誰來承擔？一般來說，樓市風險，當然是由購買住房者來承擔。但是，如果購買住房是用來居住，是用來消費，其風險大小關係不大，只不過是買貴或買便宜而已（儘管買貴者存在還貸的風險）。樓市風險主要是針對住房投機炒作者而言。

作為一個以投資為主導的中國樓市，當房價快速上漲時，投資炒作者湧入市場，中國樓市也出現了空前繁榮。2016-2021住宅銷售面積達89億平方米（佔全國存量住宅比重達38.7%,2020年中國住房存量3.5億套），住宅銷售金額達79.2萬億元（人民幣，下同）。2021年的住宅銷售金額是2008年的7.68倍，是2015年的2.24倍。即2008年美國金融危機之後到2021年中國住宅銷售金額增長6.68倍，而中國住房市場風險主要是從2016年房價出現全國性普遍上漲開始。因為，從2016年開始，中國樓市出現一輪全國性價格普遍飆升。無論是今年7月以來爆發「爛尾樓停貸事件」所涉及的300多個樓盤項目，還是河北廊坊幾個縣城房價下跌幅度達50%以上，其購買的住房都是在這個時期建造的。

對於當前那些房價下跌幅度達50%以上的城市來說，儘管這些城市的住房量與全國總量比較，其涉及的範圍不算太大，但對於這些城市來說，其房價暴漲基本上是由過度投機炒作所導致的結果，一旦投機炒作者退潮，無論當地政府推出什麼樣的救市政策，想讓當地的住房市場重新回到投機炒作之路幾乎是不可能的。這些城市的住房投機炒作者肯定是血本無歸，以及這些城市的房地產市場也會如上個世紀90年代日本房地產泡沫破滅那樣走上一蹶不振之路。投資炒作這些城市住宅的風險也是由投機炒作者去承擔。

至於涉及「保交樓」事件的爛尾樓項目，預期在數量上還可能增加。因為房地產開發商債務危機的暴雷事件還在繼續，但是保交樓作為一個政治性事件，政府已經下了鐵令，購買這些住房的居民收到住宅是沒有多少問題的。但是，這些住房不僅基本上是在中國這一輪房地產市場空前繁榮及房價快速飆升時期購買，而且多數樓盤項目基本上是分佈在三線四線城市，至多也是二線城市的周邊或開發新區。早幾年作者曾去過不少這類的城市及樓盤，所見到是，只要政府城市規劃好，隨之就是多家房地產開發商同時進場，建築工地立即熱火朝天，短時間內就見樓房林立，但是這些樓盤價值在哪裡完全是處於不確定之中，當前不少城市所規劃的新區情況都是如此。這也意味著，通過保交樓政策，購買住房居民是能夠收到住宅，但是這些住宅在消費不方便，投資價值更無從說起。更為重要的是，這些住房購買者基本上是當時承擔樓市風險最弱的群體。

作者早幾年就指出，以房地產為驅動力的中國經濟，當房地產調控政策實行「因城施策」之後，為了地方的GDP和土地財政的快速增長，地方政府絞盡腦汁地推出一系列的推高房價行銷政策（無論是正向激勵還是負向激勵，目標只有一個推高當地的房價），這樣房地產開發商才有意願購買土地，居民才有意願進行房地產投機炒作，及湧入房地產市場。當這一輪房價快速飆升，由一線城市、二線城市，並向三線及四線城市全國性蔓延之後，或全國性的房價普遍快速上漲蔓延到房地產市場末端之際，看到房價快速飆升，這些城市還在本地的居民，及在這些城市在外地工作的居民，甚至於打工的農民工，他們開始紛紛回老家購買住房，並利用銀行融資槓桿湧入這個房地產末端市場。

這些城市不僅沒有購買住房的限制性條件，而且由於房價水準比一線二線要低，其進入投機炒作的門檻也低。他們在一線二線沒有條件及支付能力進入市場，無法享受這些城市房價快速上漲的紅利，所以，無論是城市裏居民，還是進城農民工這些中低收入者都希望把握住三線以下的城市房價快速上漲機會，享受房價快速上漲的紅利，但實際上這些中低收入者湧入則成中國房地產市場創記錄繁榮的最後一根救命稻草。也就是說，中國樓市這一波空前繁榮，承擔樓市風險最弱的群體或中國的中低收入者成為中國房地產泡沫吹大最後的接盤俠。據瞭解，在這幾年，不少朋友紛紛回老家購買住房投資，但是現在這些房子多以成為雞肋，既賣不出（賣出就得虧損），也租不出去。中國三線四線中低收入居民及出外打工條件較好的農民工成了這一波樓市風險主要承擔者。

隨著新冠病毒疫情的爆發，房地產市場形勢及房地產市場運行的底層邏輯的變化，從2021年下半年開始，中國一些城市的房地產市場開始出現調整，特別到2022年，這種房地產市場調整的態勢開始向全國蔓延，從而導致了全國性的房價普遍下跌，住房需求急劇萎縮，住房銷售快速下降，市場預期全面逆轉，特別是7月爆發的爛尾樓停貸事件更是把房地產市場這種態勢進一步強化。對於以房地產為驅動力的中國經濟來說，房地產增長下行立即會導致GDP增長放緩，今年第二季度的GDP增長下降到0.4%，為有史以來第二低。在這種情況下，地方政府頻繁地出臺房地產救市政策。

截至8月初，2022年近240個城市發佈了超過650項房地產救市政策，其政策有：降低首付比例、加大引才力度、發放購買住房補貼、提高公積金貸款額度、農產品抵扣首付、鼓勵農民到城裏購房等，中國央行則連續三次住房按揭貸款利率下降歷史低位。但是，地方政府好像有想過，一系列的房地產救市政策，目的是為了保GDP增長，希望房地產仍然成為經濟增長的驅動力，但是這些地方政府官員估計沒有想過，保證GDP增長又是為了什麼？假定房地產救市政策能夠讓房地產重新成為GDP增長的驅動力，那麼這個用政策強力托起的房地產市場風險又是誰來承擔？

因為，要重新托起正在崩盤中的中國樓市，唯一的條件就是讓現在房地產市場價格穩定或再次托高，否則投機炒作者沒有意願再進入這個市場。如果房價要穩定在現在這個水準上，那麼住房的消費性需求及改善性需求從何而來？根本就無法釋放出來。儘管地方政府放開了各種進入市場限制性條件，降低了購買者市場准入門檻，降低了購買者融資成本，並通過各種補貼降低了購買住房進入成本等，但是利率與本金、補貼和免稅與總房價相比等都是微不足道的因素。有一個河南的購買者就說，政府給我補貼5萬元，卻套住了我的資產200萬元等。現在政府的許多救市政策基本上就是如此。也就是說，當前各個城市地方政府的救市政策，是降低市場進入的門檻，可以讓更多的中低收入者及農民進入市場，但這些居民承擔樓市的風險更弱。

要知道，融資成本降低、各種補貼及稅費減免，是有利於買者降低購買住房成本，但是，如果房價上漲時，對購買住房者來說，這些優惠當然是多多益善，如果住房購買後下跌時，這些降低的成本可能就是微不足道的東西了。現在的問題是，當前中國各城市這種高房價能夠一直維繫下去嗎？如果不能，那麼當前各城市地方政府推出的救市政策實際上是讓更多的中低收入居民來承擔中國房地產市場及中國經濟的風險，讓整個社會的財富分配關係進一步惡化。這樣公平嗎？

（作者為青島大學經濟學院教授）

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