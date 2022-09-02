近日烏克蘭札波羅熱核電廠連續遭到炮擊，震驚世界。俄烏雙方都指責為對方所為，真相撲朔迷離。聯合國國際原子能總署專家團本週終於抵達該廠進行安全檢查。

札波羅熱核電廠位於烏克蘭南部，俄羅斯在開戰三週即攻佔該核電廠。1986年車諾比核災也位於烏克蘭，現在核電廠遭攻擊，世人不免擔心車諾比核災事故是否會歷史重演。個人認為不會。

首先札波羅熱核電廠與車諾比核電廠機型不同。車諾比RBMK機型的反應爐，以石墨作為緩衝劑，只有壓力管沒有壓力容器，原子爐外更沒有鋼筋混凝土的圍阻體。車諾比核電廠一方面發電，一方面隨時抽管取得鈽作為核武原料，一魚兩吃，是一種輕忽安全設計的機型，所以發生核災後一發不可收拾。

札波羅熱核電廠與台灣核三廠機型相同，同屬壓水式反應爐，燃料棒置於鋼板厚二十公分的反應爐中，反應爐外也有鋼筋混凝土圍阻體，遠較車諾比核電廠為安全。雖然圍阻體強度可承受小型飛機撞擊，但炮擊核電廠仍是不可饒恕的魯莽行為。

到底是何方炮擊核電廠？由雙方反應也一目瞭然。在炮擊後俄國一方面立即通報位於維也納的國際原子能總署，要求派遣專家到核電廠調查。另一方面也十萬火急要求聯合國安理會召開緊急會議，討論核電廠遭炮擊的嚴重事件。依常理判斷，目前札波羅熱核電廠由俄軍掌控，俄軍並沒有動機炮擊在自身掌控中的核電廠。但烏克蘭又為何要炮擊該核電廠呢？

札波羅熱核電廠裝置有六部950百萬瓦的機組，總裝置容量5700百萬瓦，是歐洲最大的核能電廠。札波羅熱核電廠每年發電300億度，占烏克蘭全國用電百分之二十，對烏克蘭極為重要。炮擊事件發生後，西方國家口徑一致，附和烏克蘭要求，要求俄軍退出該核電廠，將核電廠列為非軍事區，烏方最終目的是收復該核電廠。

俄烏戰爭總有一天要展開停火談判，但俄國佔領克里米亞已有八年，並將其納入俄國版圖。此次戰爭俄軍戰死上萬人，好不容易才占領烏東俄裔占多數的頓巴斯地區，也打通由烏東通往克里米亞的烏南「陸橋」，俄國絕不可能放棄這些土地。

烏克蘭對此也心知肚明，但仍想在談判桌上取回一些目前在俄軍控制下的領土。札波羅熱核電廠為其一，烏南工業大城赫爾松也是對烏克蘭重要性遠高於俄羅斯的另一目標，這也是烏克蘭本週開始反攻赫爾松的主因，目的都是希望將來在談判桌上取得一些籌碼。

一般人對札波羅熱核電廠攻防多為霧裏看花，說穿了也不過是烏克蘭為停戰談判預作準備。（作者為台灣能源部落格版主）

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