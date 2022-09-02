從台灣人變成新加坡人，又從新加坡人變回台灣人，可以任意轉換國籍身分的曹興誠，昨天大動作召開國際記者會，卻發生意外插曲，在公開採訪場合，竟氣急敗壞怒嗆中天新聞是「匪台」，不讓中天記者發問，甚至辱駡「還有臉站在這」，雖然吸引眼球，但確是最糟糕的負面示範。

西進大陸不順遂的曹興誠當然可以有他自己的政治選擇，酸葡萄心理我們也能理解，但大放厥詞、自以為是，在未提供客觀證據與精確數據的情況下，就針對特定媒體扣紅帽、貼標籤，誣衊其造謠，刻意製造統獨紛爭，乃是反智、反民主、反言論自由的反射表現，當真以為有錢就可以任性！

一個月前曹興誠說要捐30億元加強台灣國防，昨天公佈後只剩三分之一，還揚言要捐助6億元訓練300萬名「黑熊勇士」，每人僅有200元？只能拿去買掃帚吧，搞笑騙誰？另說贊助4億元訓練30萬名「神射手」，如何訓練？用啥訓練？一人一把玩具槍嗎？暴虎馮河、狂妄自大。

兩岸戰機艦、導彈，質量差距先放一邊，反正在美國唆使下現在全亞洲都在展開軍備競賽，蔡政府還是會繼續拚命買軍火。21.5萬國軍對上230萬解放軍，姑且不論哪一方訓練精實、驍勇善戰，單從數量上來看，面臨短兵相接的街巷肉搏戰，國軍當真能以一擋十？這可不是玉石俱焚，而是雞蛋碰石頭，任何鼓動戰爭，欲將台灣孩子寶貴性命送上戰場的言論，都是不負責任的風涼話。

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