林智堅抄襲論文，慘遭雙殺後，民進黨基隆市長候選人、現任立委蔡適應也遭人舉發他在台北大學都市計劃研究所的博士論文「全球化與海港城市的空間層級治理—以基隆為例」涉嫌抄襲。台北大學也已證實，接獲檢舉，將啟動審定程序。

台灣選舉史上最著名的假學歷案，當屬1992 年的犀牛皮事件了！30年轉瞬過，每逢選舉，各種顏色的候選人紛紛在學歷上造假，企圖欺瞞選民他(她)們的「真實學歷」和「真實水平」。尋常百姓，謀職應徵，假造學歷，極有可能吃上偽造文書的官司，政治人物偽造學歷，彷彿卻成了大家默許的「必要之惡」，豈不怪哉？

政治人物炮製假學歷起源於李登輝當政。李幾經鬥爭登上大位，為鞏固政權，他大力拔擢鄉野江湖人物，開辦了五花八門的在職專班，幫子弟兵漂白洗學歷。前一陣子鬧得風風雨雨的各大學在職碩專班，就是當時打下的基樁。

坦白說，在碩專班拿到學位的，未必就差。就像當年專修班結業的軍官，未必就比正期生差。但是，政治人物有義務明示自己拿的碩博士學位，並非在「全時」的碩博士班取得的，而是在特別為政治人物開設的「進修班」取得的。從嚴格的學術標準來看，多數在職專班的畢業論文，都沒有太多的價值，也不值一讀。像蔡適應的博士論文，迄今為止，引用人數為零，不知是羞辱了學生，還是羞辱了指導教授？！

政客抄襲論文、偽造學歷，不免讓人合理懷疑，他們在廟堂上是否也抄襲、偽造了許多報告、計畫、政策、預算和關係文件？是否也對公眾和媒體說了許多謊話？假碩士、假博士充斥廟堂，政治人物不能明辨是非、不能誠信以待選民，無怪乎，台灣的民主政治一日比一日下流！

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※