丟10億出來培養300萬個「黑熊勇士」與30萬「保鄉神射」？此算術題遠比三枚天弓飛彈的攔截率更簡單，前者每人200元，後者1333元，第一時間就能算出答案順便笑噴，曹興誠的算數也不過是于北辰之流，無理論無價值亦無號召力，只好丟點小錢求關注。

倒是，這個主意顯然高度符合美國期望，作為東亞烏克蘭，台灣甚缺「新納粹亞速營」，作為東亞阿富汗，台灣甚缺「塔利班」。對美國人而言，台灣甚缺極右翼民兵組織或宗教戰士，一旦發生戰爭，「炮灰」遠遠不足。

不對稱作戰的基礎，來自於取之不竭的砲灰，就像現在的烏克蘭兵卒。因此，美國若想在台海戰爭裡獲利，最佳途徑就是在戰前培養台灣極右翼民兵組織，一如他們在烏克蘭培養「砲灰」的模式。

只是，由一個外傳身價至少千億的台灣富商出資10億，未免太寒酸，300萬人這數字只是隨便喊喊，3千人倒還養得起，但要形成「砲灰陣」，還差得遠。

「圍台軍演」後，美智庫CSIS做了一個廣為人知的兵推，引起議論紛紛，事實上，早在6月份，另一間美國智庫CNAS就做過一次完整的兵推，可盡窺美國思維。我們不妨從美方兵推的角度，看設立「台灣新納粹」的可能性。

首先，美方兵推的基本假設就是美國參戰，不參戰就沒兵可推。然而，光是這個基本假設就很難成立，現成的證據是，烏克蘭戰場上可有美國大兵？因此，兵推主要看的是美國邏輯與台灣角色，而後者是戰場，必然要死台灣人的。

其次，所有兵推都假設盟國參戰，日本與澳洲是主要的模擬炮灰。此假設容或成立，但前提還是美國參戰，日澳才有可能「尾隨」，沒有前者，就沒有後者。北約軍隊進烏克蘭戰場了嗎？

其三，兵推指出中國的兩難是「先發制人打美軍」或「只打台灣」？前者可以提高成功的可能性，代價是延長衝突；後者可能會為了撥出相當的兵力拒止他國參戰，致使打台灣的力量受限。重點是，無論中方怎麼選，美方認為台海戰爭都將是一場持久戰。

以上三點所顯示的美國邏輯為：美國會參戰，盟軍會加入，戰爭會持久。所以，目前的戰略佈局，就是要確保台灣能撐得久一點，美方的補給線則要更綿密。唯有持久戰的形勢，才能讓美方有勝利的機會。

此邏輯的反面即是，如果台灣撐不久，美方補給線不足，美方與盟軍就難下決心參戰。不參戰，就僅能靠制裁，阻礙中國發展，並讓美國體面下莊。

於此，有兩個現實面是美方難以突破的，其一是完整補給線，其二是台灣的戰力與戰意。

前者需要在中國周邊擴大佈局美軍基地與補給據點，算來算去，只有日本與澳洲可能會提供協助，東南亞國家包含有美軍基地的菲律賓在內，恐都不願捲入中美爭端。

後者則需要台灣能成為真正的「豪豬」，除了不對稱作戰的武器之外，也必須存在類極右翼民兵組織，以死相抗，方能確保解放軍無法在一週內控制島內局勢，讓戰爭滑入持久戰。

武器，蔡英文或繼任的民進黨政府會照單全收，美國不擔心，但極右翼民兵組織，卻很難在台灣實現。道理很簡單，兩岸同文同種，既無深仇大恨，又無尖銳的宗教組織與民族矛盾，與烏克蘭的環境大不同。

而且，因俄羅斯國力不足，外國勢力在烏克蘭還能搞生化實驗室，訓練烏國士兵，豢養極端民兵組織，但台灣有北京盯著，中美有遠比美俄更錯綜複雜的利益結構，美方想在台灣搞烏克蘭模式十分困難，小動作會有，大動作沒有，除非與中方徹底翻臉，為「筆尖」放棄「桌面」。

817有誓死與解放軍打巷戰的意志嗎？讓我們看看親綠媒體的民調。根據遠見雜誌9月1日發佈的民調，雖62.2%的民眾贊成「恢復徵兵舊制」、有21.2%不贊成，但若問到兩岸開戰，是否願意上戰場(或讓家人上戰場)，則有高達65.2%民眾不願意，僅25.8%願意。

不願意上戰場，卻又希望恢復徵兵制，這是什麼心態？這題我們都討論到爛了，就是「死道友不死貧道」罷了，還巷戰？既不是戰鬥民族，又缺乏戰意槓桿，只好試試看「利益驅動」。

這樣或許就能看懂，曹老闆想扮演什麼角色。

只是，區區10億新台幣，能買到多少「戰意」？更別提炮灰了。這筆錢，作為綠營政客的政治獻金，補上遠東徐旭東留下的空缺，也很快就燒光了好嗎。或是，作為台獨頑固分子們他日的跑路費，倒不無小補。

國軍缺官缺兵，所以腦筋動到民兵，這是百分百的美國邏輯，但台灣真正的國安危機是少子化，郭台銘願砸錢解決少子化問題，曹興誠卻想養「極端民兵組織」？一個要台灣人生，一個要台灣人死，同是富商，層次卻是判若雲泥。

10億只夠讓自己穿上防彈衣偶而走個秀，養民兵遠遠不夠，不如幫民眾養小孩。而台灣社會，不可能出現新納粹，既缺主義，也缺領袖，還缺「國家」共識。

想搞極端民族主義，不如捐給修憲團體吧，他們都在吃土呢。

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