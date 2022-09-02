近年來全球與台灣興起加密貨幣相關投資，但加密貨幣之市場資訊非常不透明，種類也非常繁多，例如熱門韓劇《魷魚遊戲》爆紅，就特意發行同名加密貨幣「魷魚幣」，只花3天就讓價格漲700倍，最高價格已達到一枚要價2861美元，結果「魷魚幣」的貨幣創辦人竟然把自已手上所有的加密貨幣變現，瞬間就讓其「魷魚幣」暴跌至0美元，所有投資人都申訴無門且欲哭無淚。

故在交易資訊不對稱的狀況下，加密貨幣也變成了諸多詐騙集團之詐騙工具，但蔡政府明知加密貨幣已經變成了詐騙工具，但時至今日卻連明確的管理單位也未確認，這就是蔡政府的日常，官員只會講幹話、踢皮球。日前立法院邀請央行、財政部、金管會、經濟部、國發會等相關部會列席備詢，面對立委質詢到底誰是台灣管理加密貨幣之主管機關，就看這幾單位開始辦起了世界盃足球賽互踢皮球，說穿了目前加密貨幣在台灣，就是沒有特定的主管機關來管理，若民眾相關投資的權益受損，就連申訴都找不到負責單位。

蔡政府就好比流亡美國的中國商人郭文貴，兩者都是靠著偷拐唬騙起家和維生，近年蔡政府用話術來騙取政權，如同郭文貴發行「喜馬拉雅幣」、「躺平幣」、「義工幣」、還辦理「喜馬拉雅交易所」，每個幣都話題性十足，但其本質都是在詐騙。

「喜幣」又被稱為是「喜馬拉雅幣」，郭文貴在發起時號稱本貨幣就是要讓全球反對中國政府的政治運動工具，郭文貴還聲稱，這種代幣總有一天會取代人民幣的地位，因而喜幣的價格一定會超過比特幣，要求大家大量購入與長期持有。

但發行後沒多久，多家國際媒體就曝光了喜幣投資所存在的風險。澳洲ABC中文網就揭露了喜幣就是典型的金融詐騙騙局，ABC請了多位加密貨幣和金融犯罪領域的專家，對其郭文貴所辦理的喜馬拉雅交易所和喜幣進行評估和分析，多位專家都認為喜馬拉雅交易所和喜幣就是一場徹頭徹尾的騙局。

也有澳洲網友爆料，自己購買喜幣，通過瑞士銀行向喜馬拉雅交易所轉帳匯款時就收到瑞士銀行的短信提醒，內容即是警惕對方是否為詐騙帳戶，喜馬拉雅交易所也被台灣警方列為高度可疑之詐騙帳戶。2021年美國證券交易委員會也公告並明令禁止郭文貴旗下公司進行加密貨幣發行和交易以及買賣。

當喜幣被國際大眾所質疑時，郭文貴又推出了所謂的「義工幣」，「義工幣」號稱是為了獎勵其聯盟的義工，義工被要求一周要轉發300條相關推文，還要每周有50條的發文，義工享有獲得「義工幣」的福利。但兌換還是需要人工批准，且你要獲得「義工幣」，請先繳納200美元的入會費，還不保證可以順利拿到「義工幣」。

郭文貴的騙局是一局局的推出，就是一條見不得光的黑色詐騙鏈條，賣給社會大眾不值錢的加密貨幣，而這條騙局鏈條通向的終點就是投資者的錢財。

蔡政府的詐欺也是一場場的發動，蔡英文就是在做政治詐欺，帶領著民進黨，欺騙著全體台灣人，把抗中保台的口號喊得震天響，而這條騙局鏈條通向的終點就是將台灣帶向戰火的邊緣。（作者為民眾黨中評委新店區主任）

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