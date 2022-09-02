台灣聯電前董事長、富商曹興誠9月1日身穿防彈衣召開「國際記者會」，指將資助10億元推動像是「敢死隊」的「黑熊勇士」及「保鄉神射」兩個計畫，希望在3年內，訓練出300萬名協助防衛的「民間勇士」。

他在記者面前表示，「回台灣抵抗中共的侵略，不能一點血也不流，必定會有代價」，再批大陸「清零政策」為「愚蠢」。

曹興誠在記者會稱，8月初時看到大陸軍機來犯台，他非常生氣就想出來罵，但他罵沒人要聽，「只好捐個30億來讓人聽他罵」，明顯捐30億只是一場口水騷、一場政治大戲，要的就是吸引兩岸的目光，兩岸的觀眾對他的言辭太認真便中計了。

古今戰場上，甚少有過單單依靠軍費就可取勝的，何況30至40億對膨脹中的5863億軍事預算只是九牛一毛。如果單單依靠資本就可以成世界軍事強國，那全世界人均國民生產總值最高的卡達肯定要進世界五強了?至於軍費佔國民生產總值最高比例的幾個國家如阿曼、阿富汗和黎巴嫩亦不見得是世界軍事強國。

曹興誠叫囂要組訓「戰士」、「全民皆兵」，奈何多個民調都顯示台灣無人希望戰事發生，有調查指有49.1%民眾表示不願意上戰場，其中在20歲至29歲的台灣民眾中，高達70.2%的人不願意上戰場。

曹興誠在記者會上再叫囂「台灣未來絕對具有單獨擊潰共軍來犯的實力」，但民進黨上下朝夕期盼美國「協防」，看來曹興誠是一名貨真價實的曲線反民進黨、對民進黨「低級綠」、「高級黑」的「勇士」。對於選舉前曹興誠大搞「低級綠」、「高級黑」，看來在野黨還真要再三多謝他。

曹興誠顯示的只是他財大氣粗，恃勢凌人的粗鄙和猖狂。曹興誠在記者會上的衣著只能一笑置之，他在記者會上那些沒有內涵的叫囂和暴言亦不值得細究。他只是一名在台灣稍有名氣的投機商人，除此之外，他什麼都不是。

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