反共急先鋒曹興誠，9月1日在立法院召開國際記者會。記者會是前旺報社長黃清龍主持。台北大學助理教授沈伯洋、范疇一起說明。這個記者會，很經典，看點非常多。

記者會表明，他們仇中反共、反言論自由、扣異議者紅帽子……。還暗喻要修法，讓台獨團體建立擁槍組織？甚至嗆聲要迫害反台獨的人。

項目先有兩個。第一，花6億，要在3年內打造「300萬黑熊勇士」。當然，沒有細節。但300萬人，連軍方都不可能建立。那麼，比較可能的，就是數位化。沈伯洋在犯罪研究所當助理教授。但其實卻是致力於「認知作戰」，這類跟情報、作戰的努力。

如果跟唐鳳剛掛牌的數位部結合起來看。數位部那肥滋滋的200多億預算，還有隨便任用的300個高薪約聘雇。大概秒懂。這200多億可以怎麼花？多少標案可以標出去？各種控制跟打壓，可以以數位之名，高唱反共而行之。數位跟武裝的麥卡錫主義，就這樣在台灣直接上演。

第二，要建立「30萬個保鄉神射手」，好「反制中共入侵」。還公然要求軍方、警方跟立法院配合。如果預算來不及，曹興誠說他可以先出4億。

這是什麼意思？要修法讓軍方跟警方授權，給預算、給編制？還是修法，允許曹建立30萬武裝部隊？所以立法規定台獨者可以擁槍？

簡單講，他們要做的，就是要建立一個仇共，以武力反共的武裝力量，好「保衛台灣」。雖然看起來，要在台灣建立武裝勢力，似乎很荒謬。但這個行動，完美的配合美國跟台獨，對台灣的角色設定。

什麼設定呢？就是「豪豬」、「巷戰」、「全民皆兵」、「男女皆兵」。這幾個字讀起來輕飄飄。但背後的血腥、軍工綜合體的運籌帷幄。跟中國近200年來的戰火，跟烏克蘭跟其他國家的斑斑血淚，有著類似的模板。不管他們真正的圖謀是什麼？是不是可以完達成圖謀？但都已經對台灣造成極其嚴重的後果。

曹興誠在記者會直接痛罵中天記者是匪台匪報。這當然很合理。曹興誠自己在2008年前，支持一國兩制，還要統一公投。現在對他來說，卻是掩護老闆炒地皮，用假新聞反中，維護台獨的媒體，才是好媒體。他只是個投機派。他的邏輯是，只要反台獨，就不配擁有人權跟言論自由。這也就是反共台獨的反文明。

曹興誠的財富，主要來自聯電，以及其衍生公司。聯電在蔣經國時期的1980年，由工研院設立。台積電、聯電、工研院、科學園區一路被「獨裁、白色恐怖」的「威權體制」，全力栽培扶持成今日。聯電本是國營事業，但高管們在政府扶持科技產業的善意下，以神奇的分紅配股法、10元計價法成為鉅富，還拿下經營權。可以說，曹興誠就是依靠獨裁與反共的政策，富可敵國的。

民兵組織跟巷戰，這種想定，是要把台灣打個血流成河是吧！是要建立曹氏軍閥是吧？美國跟台獨歡迎這種野心家。野心家身邊當然豢養大量嘍囉，一呼百諾。

歷史總是這樣諷刺。蔣經國時期清廉的官員，造就了台灣奇蹟。他們想望的，是中國的富強。他們不會想到，他們一生清廉，卻培養了大批資本家。

他們不會想到，他們的一生志業，如今卻被台獨與美國奪走。還用他們奮鬥的成果，轉頭來遏制中國的崛起，來傷害中國的人民。還要搞台獨民兵，幫美國讓台灣血流成河。台灣不幸！（作者為作家）

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