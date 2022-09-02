繼前桃園市長參選人林智堅「雙論文」爆抄襲被撤學位後，民進黨基隆市長參選人蔡適應也被時力指控博士論文涉抄襲。蔡適應最好一開始就承認錯誤，誠懇換取市民原諒，否則硬拗的結果，可能就是下一個林智堅！

選舉就像一場烏賊戰，對手重傷就贏了，管它背後真或假。林智堅出局不能說誰勝出，而是民進黨再不停損，可能落個滿盤輸。顯然，晚設停損點、林智堅死不認錯，加上「沒收民主」後鄭寶清執意參選，民進黨這場選戰會很辛苦。如今，蔡適應挺得住嗎？

從第一時間蔡適應召開的記者會看來，誠意不足，什麼是「漏列參考文獻」？什麼「只是瑕疵」？複製維基貼上，摘錄數十份資料未引註原作者，還引用違反著作權的kknews等「內容農場」資料，怎不說清楚？這是博士論文耶，怎能如此模糊焦點。

台北大學證實已接獲檢舉，表明將啟動審定程序。究竟蔡適應論文涉抄襲是出在時任考試委員的指導教授周志龍太忙？口試委員放水？還是自己太懶？只能等校方審定結果而定。只不過3個月審定期實在太長，選舉結束後誰還關心論文是否抄襲了。

政治人物從政後，有空寫論文者真是鳳毛麟角，何況在職生滿街跑，代寫論文市場又蓬勃，從哪兒抄襲，恐連政治人物都不知。倒是想打烏賊戰也應有點常識，張善政被爆任職宏碁時期承攬農委會委託案涉抄襲，還惹得當年農委會資訊中心主任林貞跳出來反駁。

政府委託案不是不能查，而是綠營怎會蠢到拿「學霸」張善政和把「學歷」當擺飾的人一鍋炒？抄的人沒格調，死不認錯，反擊的人沒常識，這就是台灣政治的日常了。