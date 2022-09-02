勞動部1日召開「基本工資審議委員會」，通過調漲基本工資的幅度超過4%，這個決定百分之百地兌現了總統蔡英文「年年提高基本工資」的希望，但卻也百分之百地偏離專業，從總體經濟面到大部分的庶民、商家企業、甚至是被視為直接受惠的低薪勞工，都可能成為受害者。

少點政治多點專業

這次調漲把月薪基本工資部分從每月2萬5250元調高至2萬6400元，調幅4.56%；時薪部分從每小時從168元調至176元，漲幅4.8%。根據勞動部的說法，今年決定調漲的理由主要有兩個，一個是物價上漲，今年消費者物價上漲率預估2.9%，為了讓勞工維持購買力必須調漲，第二個理由是今年經濟仍是正成長，要讓勞資「共享經濟果實」。

從蔡英文上任以來，每年都調漲基本工資，今年算是連續第7年調漲，原因是蔡英文上任的就職演講中，承諾要改善勞工、特別是年輕人的低薪困境。日前蔡英文在出席全國產業工會的大會致詞時也說，「政府一定會排除萬難讓基本工資往上提」，更早前也對外表示她的夢想是「基本工資到3萬元」。因此即使在2020年新冠疫情高峰、諸多產業幾近停擺之際，還是要調高200元，調幅不到1%。

基本工資該調不該調、應該是平均工資的3成還是6成較佳等問題，國內外與學界都有不同看法，沒有標準答案；雖然勞動部有一個「基本工資審議委員會」，但實務運作上最後真正決策者還是政府主管單位。官僚單位要為總統圓夢也罷，但不能過分違背專業，這次決定調漲超過4%，顯然已違背專業，因為可能讓通膨惡化、經濟下行更嚴重，對民眾、商家、企業乃至總體經濟都造成負面影響。

如果要問經濟學家今年全球最大也是最嚴重的經濟問題，答案必然是：通膨。台灣的物價向來穩定，大部分民眾都已忘了通膨為何物，但今年以來通膨亦有復燃之勢，雖然官方預測今年的通膨2.9%，看似不嚴重，但實際情況未必如此。台灣單月通膨已超過3%，食物類通膨更是高居亞洲第2，民眾的感受遠遠較坐辦公室、看數字講話的官員、政客來得痛苦，更何況2.9%的通膨預測值看來已難守住了。此時政府大筆一揮調高基本工資超過4%，有如在通膨熱火上添柴，因為薪資上漲可能助長通膨。

在服務業傷口撒鹽

或許有人會說，在通膨加溫之際，更該調高基本工資，避免那些拿基本工資的基層勞工實質購買力減少。這話並沒錯，但卻不適合此刻的經濟情勢，因為除了通膨之外，各國也同時面臨經濟下修甚至衰退的風險，從全球到各主要經濟體，再到台灣的經濟成長預測值，今年以來是一路下調。調高基本工資就是增加商家的成本負擔，在經濟走低時卻增加成本，如果造成商家難以負荷則會倒閉歇業，對那些基層勞工而言，恐是未蒙其利先受其害。

更何況近3年的新冠疫情對產業帶來的傷害，主要集中在內需服務業上，在疫情嚴重時，商家不僅門可羅雀，許多商家更是營收直接歸零，這2年多來許多著名的老字號餐廳倒閉，鄰里巷弄的小餐飲、攤販歇業頻傳，即使是那些撐過疫情到現在的業者，財務結構也必然受損。商總稱政府再調高基本工資是「在服務業傷口撒鹽」，衡諸現實誠非虛言。

此外，蔡政府上台連續7年調高基本工資，說要打破低薪困境，但實際上，即使基本工資這7年來累計調漲3到4成左右了，從去年到今年上半年，實質經常性薪資又再次跌入負成長。原因是調高基本工資對打破低薪困境的幫助不大，基本工資有其他政策意義與效果，也絕對不是「越高越好」。簡單的想，如果調高基本工資真是解決低薪的方式，那何不調高1倍更好？世界上又豈會有低薪國家？

蔡政府是基於錯誤認知與目的一直調升基本工資，這次尤其是在錯誤的時機作調整，從商家企業到一般民眾、甚至基層勞工，都可能因此受害。政府財經政策還是應該少點政治、多點專業！