中韓雙邊經濟部長會議再度舉行，會後雙方就深化供應鏈合作簽署諒解備忘錄（MOU），市場議論紛紛，美國圍堵中國科技發展是否出現破口？尤其是在美國積極推動「晶片四方聯盟」（Chip 4）拉攏台日韓的當下，中韓供應鏈合作備忘錄簽署，自有其指標性意義。

華為穩坐2022龍頭

韓國為何在此敏感時刻，表態加強與大陸供應鏈合作？關鍵在於「市場」兩字。根據韓國產業通商資源部公布的貿易數據，大陸是韓國最大出口市場，2021年包含香港在內比重達31%，其中半導體占對中國出口更高達60%。大陸也是韓國第二大對外直接投資地區，近20年對大陸直接投資存量成長25.5倍，平均每年成長1.4倍，2020年累積已逼近千億美元（941.6億美元），僅次於美國的1180.5億美元。其中，包括三星及SK海力士在內的重量級半導體大廠，都在大陸設有生產據點及工廠，近年來更是積極加碼投資，兩國經貿關係千絲萬縷，選邊談何容易。

自川普以降，美方持續不斷地利用各種手段，限制高端技術與產品出口大陸，特別是在半導體產業這類的高度競爭領域，更是積極貫徹所謂的小院高牆戰略，全面圍堵封鎖大陸取得核心技術管道。短期而言，似乎產生一定嚇阻作用與成效，把時間拉長來看，真正勝負猶在未定之天。

以華為為例，在美國嚴厲制裁下，高階智慧型手機全球市占率一路下滑，今年第1季掉至僅剩3%，與過去一度逼近20%的數字相比，實有天壤之別。但也因如此，華為被逼加速轉型，更專注在不容易被卡脖子的產品製造與營運上，如5G電信設備與智慧終端服務等，同時也更積極投入科研創新與技術研發，搶占市場專利布局。成果已陸續顯現，第2季營收在總體大環境轉壞下，仍較去年同期成長，而且是2020年第4季美國實施出口禁令以來，首次營收正成長。根據中國信息通信研究院發布的《2022年全球5G專利活動報告》，截至 2021年底，華為全球有效5G專利族數量占比為14%，高居全世界第一。其中，授權專利族占比更是高達17%，遙遙領先排名居次的三星，多達6.9%。而TrendForce 8月發布的報告亦指出，繼2020及2021連兩年在全球5G基地台市占率奪下榜首後，預估華為2022年仍將穩坐市場龍頭寶座。

以市場優勢多找朋友

美國在科技上的圍堵、打壓與制裁，並沒有讓大陸屈服，反而更加堅定大陸投入科研、發展科技的決心。近年來大陸研發經費逐年攀升，連續6年保持兩位數增長，2021年共投入2.8兆人民幣，不僅再創新高，年成長幅度亦高達14.6%，且預估今年投入規模將首度突破3兆人民幣。

值得一提的是，企業自主研發投入不斷增加。2021年大陸企業投入研發經費超過2兆人民幣，占整體比重高達77%，排名也位居全球第二。其中，涵蓋半導體的電腦、通信及其他電子設備製造業，研發投入最多，金額達3578億人民幣，比重則是超過兩成；而排名2、3的電氣機械及器材製造業、汽車製造業，研發投入經費也都在千億人民幣以上。不過，若就從研發經費占GDP比重來看，大陸目前2.44%的比重，仍與主要先進國家，如美國（3.45%）、德國（3.14%）及日本（3.27%）有段不小差距。

面對美國的科技制裁壓力，除了繼續加速與優化內部科研的投入外，北京也可進一步思考，如何利用既有市場優勢，積極尋求外界合作，就如同此次與韓國簽署供應鏈合作備忘錄一樣。畢竟，想要推倒美國在小院裡築起的不合理高牆，多一個朋友總比多一個敵人好，分進合擊才是上上之策。