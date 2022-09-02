林智堅頂者兩頂碩士學位光環參選，招來嚴格檢驗，因論文抄襲先後遭兩所大學撤銷碩士學位，桃園市長也不用選了，民進黨的選情與高層的威信都被連累，應了管理學「彼得原理」的魔咒：「人會因其某種特質或特殊技能，讓他被擢升到他不能勝任的高階職位，最終變成組織的障礙物及負債」。

鯉躍龍門，有可能！很勵志！跳蚤躍龍門，就自不量力，啟人疑竇。林智堅就是一個例子。我認為，跳蚤不只一隻，因為原來高壁壘的龍門早已不是龍門，早成了低門檻的碩士量販店─政治人物是客戶，指導教授是業務員，口試委員成了相互掩護的共犯。

作家兼出版家顏擇雅日前在臉書上為林智堅叫屈：「我想問台大與中華大學有沒詐騙之嫌。是否需要把收到的學費退還給林智堅？」貼文一出，引來眾多討論與質疑。我倒認為這是她曲筆為文的高級反諷，比社論還能引起討論辯證。她直指台灣高等教育的怪現象，貼文問得犀利：「如果說，當年林智堅拿到學位是因為校方本身沒搞清楚畢業資格認證標準，校方不是自己理虧嗎？」當然，問題出於個別的研究所與教授，但是，學校不能免除監督之責啊！同事不能姑息養奸啊！象牙塔內的白璧玷汙不能只怪學生，不是嗎？

西方諺語：「sweep something under the rug」，意指把某些不可告人骯髒之事掩蓋起來，故意不處理，靜待颱風過境。我認為，「碩士雙殺」不應該只停損在林智堅而已，學校不能「把骯髒掃到地毯下遮掩」為計。簡單說，到目前為止，兩起被撤銷學位的當事人都是在競選期間被檢舉的，是政黨攻防的附帶產品，而非學校的自清效果。同樣是「撤銷碩士資格」的判決，中華大學的判決文要比台大嚴厲，因為校方也要追究指導教授與口試委員的責任。這是一個上升螺旋，標誌著教育界的反攻，立意要鞏固大學的學術標準，洗刷杏壇的清白，警告政界別再意圖染指。

在清朝，要做官，就得通過科舉考試。164年前，清朝咸豐戊午年（公元1858年）科場案中，7人丟了性命，包括主考官柏葰，他是文淵閣大學士、軍機大臣，一品大員，只因家人收了16兩銀子而被斬。來到民國，我們不必那麼血腥，但是國家考試與掄才不容含糊。我們的公務員要通過高考，而他們的領導上級因政務任用而不必通過國家考試，不少人掛著碩士、博士頭銜，看來冠冕堂皇，原來也相安無事，然而，紙糊的窗被「通堅」師生戳破了，讓人看到窗紙下掩蓋的不堪、領導的軟肋。

繼林智堅抄襲案之後，陸續還有多位參選人被指控論文抄襲。政界眾多碩博士如果不能把自己的論文上網公開，供人檢驗；有嫌疑的研究所若不能快快自清，這些碩、博士學位不只嚴重貶值，持有者還有被當成學術詐欺犯的風險。

毒樹藤長毒果。各大學，把地毯下的跳蚤趕快清一清吧！（作者為國立台灣大學退休教授）