前聯電董事長曹興誠在9月1日記者節上，作了一次對這個節日的最壞示範。首先，他在自己主辦並宣稱為「國際記者會」的公開採訪場合上，竟不讓中天記者發問，記者問：「大陸對台威脅日益增加，是不是和蔡總統抗中保台挑釁有關？」他說：「中天我不回答」，並辱罵中天記者「還有臉站在這」；其次，他也在記者會中怒批中天「根本是匪台」。

我們先不問曹興誠內心裡是否有「存見」在先，但在公開的記者會上直接拒答記者問題，再來羞辱記者及其所代表的新聞事業單位，恐怕是很難得到台灣社會的共鳴。

其實對曹興誠認識較深的人都了解，早先他不是像現在這樣痛恨中共，而且對中國大陸甚至有相當的期待。在作者收集的資料裡，就發現《信傳媒》在2022年8月26日由胡宥心所撰寫的一篇文章中曾有如此的陳述：1990年，當時兩岸還在對峙，曹興誠便帶聯電的團到大陸推廣IC設計技術，2001年更在蘇州成立「和艦」公司，那時的曹興誠被視為穿梭台海兩岸的商人代表，並曾因致力提倡「統一公投」構想而被視為統派、親中派。

到了2008年曹興誠在總統大選前夕，在報上刊登廣告提倡自己的「兩岸和平共處法」，指「台灣不應舉辦獨立公投；台灣不排斥統一，但統一須經全民公投。」即使入籍新加坡後，曹宣布放棄中華民國國籍，但在2018年時，曹興誠還製作影片主張「兩岸統一」，提出兩岸和平程序，具體建議兩岸和平共處的方案，從台北─北京─華府三方關係中，找到「和平的等號」。

但就在美國眾議院議長裴洛西來台訪問，中共對台進行了封島式軍事演習後，遂引發了曹興誠對大陸的反彈，他在事後宣布要捐贈「支持台灣國防」30億新台幣的經費，是藉此拋磚引玉。事後又表示將捐出10億，協助訓練30萬名平民神槍手，以及300萬名黑熊勇士，這種種動作似乎都是為了「抗中保台」，但內心裡的政治傾向恐怕更推翻他自己傾統的立場。可以證明這個說法的，是曹興誠尚在今年3月間，曾透過柯建銘轉交文章，喊出支持「兩國論」的立場，表示真正能為台灣帶來長遠和平的，正是李登輝和蔡英文兩位所提出的「兩國論」。

但是令人疑惑的是：曹興誠怎麼在政治立場上變得那麼快速反轉？其實細看曹興誠過去這些年的作為，在法令還沒開放前，他就先跑去大陸設廠，還大力鼓吹「統一公投」，這種毫無原則的投機行為，難怪媒體人張禹宣認為，論及實質賣台，曹興誠是第一人。2019年曹興誠的政治立場開始轉變，在「信民兩岸研究協會」演講時曾公開抨擊九二共識，等到2020年受訪，他再表示，「如果能重來，我希望我們沒有到中國協助設廠」。難怪引發張禹宣痛批他賣台。

從以上所述來看，可以論證曹興誠是個「善變」的人物。他的善變，正是為了去適應他新的所求，而不是為了一個理念，或是一個抱負，他隨時可以變成一個「為變而變」的人物。如果今後再有客觀環境的突然改變，亳無疑問的，他為了自保及生存，也必然會再改變他的政治傾向。因此當有一天，我們聽到他不再謾罵中天是個「匪台」時，或他再舉「兩岸統一」的鮮明旗幟時，外界既不要驚喜，也不要意外，因為他的個性就是「經常在變」，唯一的不變，就是維護自己的「利益」。（作者為澳門理工大學名譽教授）