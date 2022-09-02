數位發展部是近年來政府組織改造歷程中最大的變動，相較於其他部會都採改制或升級的方式，從無到有的數位部不但匯集了各部會與數位相關的組織業務，還自創了「費人猜疑」的單位。近日，立委高虹安對「多元宇宙科」提出質疑，而新任部長唐鳳給的回答雖然四平八穩，乍聽之下不無道理，但要如何落實在政府政策，向服務對象進行宣導及如何看待民眾觀感又是另外一個層次的問題。

「多元宇宙科」，大部分人可能都不知道該怎麼斷句，「多元．宇宙科」還是「多．元宇宙科」呢？數位發展部用「建立全民數位韌性」的組織目標風光開幕，加上位居政委期間引發很多話題關注的唐鳳擔任首屆部長，讓數位部的掛牌典禮顯得閃閃發光。不過，為了打造執政者心目中的數位政府，公務人員還得要先學學這些新名詞，彷彿才算是跟上數位政府的腳步。

舉例來說，翻開數位發展部的首年預算書，像是「數位韌性」這類一般民眾甚至連公務人員都顯得陌生的「新用字」比比皆是，例如「公益生態制度」、「數位共融策略」。然而，這些看起來有點「高大上」的寫法跟用詞，卻像是某些論文或報告資料裡常見用來堆疊專有名詞的壞習慣，因為這樣可以讓整本看起來邏輯不通又毫無方向感的文章瞬間看來就很高級。

數位發展部成立的用意是什麼？首任部長唐鳳說，是台灣數位發展的馬達。而協助籌備數位部多年，卻在登頂前最後一刻請辭獲准的前政務委員郭耀煌則認為，數位部是架在火山口上的許願池。兩者說法不同，也看出對政策願景的遠見有所不同。

郭耀煌的資歷豐富，從資策會、科技會報辦公室，以及近年來籌備數位部的各方奔走，當初都被認為是呼聲極高的部長人選。去年，筆者曾在民間場合聽到郭前政委說明數位部將如何運作的簡報內容，而部分內容也同樣出現在今年8月時，由唐鳳政委辦公室公布的籌備進度當中。由此可知，數位部能順利掛牌成功，各部會組織業務得以順利協調移轉，郭政委是選擇華麗退場，成功不必在我。

除了部長人選之外，次長李懷仁也曾經引起爭議。除了背景經歷缺乏數位政府的多方歷練之外，兩年前還曾被爆以政院幕僚身分埋伏在記者群組，在網路帶風向、霸凌記者，引起爭議。曾被懷疑是網軍的政務官，如今卻搖身一變成為數位相關的政府高官，這樣的人事任用，只是徒增外界懷疑數位部將成為網軍訓練所的疑慮罷了。

無獨有偶，數位部的成立也引起外媒關注。以亞太地區為報導重點的英文媒體網站《外交家》（The Diplomat）雜誌，在8月底的報導中指出，數位部在打造程序與結構正義的數位場域方面，可能缺乏執行力，同時也對唐鳳的治理風格有所疑慮。

總的來說，數位部雖然有了萬丈光芒的起手式，但是對於未來部會業務能否提出更具前瞻概念的執政規畫，以及人事任命是否能達到數位政府轉型與治理的基本目標，還有龐大的預算如何用在刀口上等等，這些關鍵問題，在立法院新會期開議後，都不可能只用高深的專業用語、模糊的絢爛言詞就想一語帶過的！（作者為國家政策研究基金會永續組副研究員）