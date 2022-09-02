靠著口頭宣示捐錢搏版面、拉聲量的前聯電董事長曹興誠，近日突然成為媒體焦點。距離2008年他上一次活躍在大眾目光前，已有14年之久，從那時鼓吹「統一公投」到如今大喊「抗中保台」，曹興誠不但政治立場有了180度的大轉變，甚至還口出狂言汙衊媒體，極為尖酸刻薄。

人稱「老曹」的曹興誠8月宣布捐30億元「協助強化國防教育」，但這筆錢並不是直接捐給軍方，而是給符合他所訂條件的對象，目標是在認知戰、心理戰和輿論戰等方面加強戰備，抗衡對岸；日前曹興誠舉行國際記者會宣布捐助6億元訓練300萬名「黑熊勇士」保鄉衛國，另外贊助4億元訓練30萬名神射手。

網友精算，按照曹興誠捐贈的經費，300萬名身負保衛台灣重責的所謂「黑熊勇士」，每人分到的訓練費是200元，大概可以買2.5個台鐵最大眾化的排骨便當；每位神射手則可以分到1333元。曾有文章分析，一般來說，培養1名特等射手需要消耗3萬發子彈，以最便宜的價格1顆子彈10元計算，培養1名特等槍手，其他費用不計，單單子彈的費用至少就要花費30萬元。

從以上分析可知，曹興誠大言不慚要抗中保台，但願意捐贈的訓練費用連讓黑熊勇士和神射手吃飽飯都不夠，遑論具備可以上戰場的真工夫，根本就是天方夜譚！

身兼台灣人權促進會副會長的台北大學助理教授沈伯洋，是知名的親綠學者，他發起了「黑熊學院」，主要的目標是培養民眾防衛知識以及提升社會的戰爭準備與抵抗意志。根據媒體報導，曹興誠的這6億元就是要贊助沈伯洋的黑熊學院，所以其他同樣愛販賣「芒果乾」的抗中保台團體就不必多肖想，因為錢已經被獨吞了。

值得注意的是，有熟稔國際關係的戰略學者提到，近來在俄烏戰爭中引發相當爭議的烏克蘭亞速營，據聞其背後也有烏克蘭財閥的資助，且部分組成分子以極其殘忍的手段，對付意識型態不同但毫無武裝能力的平民。

曹興誠不但以近乎兒戲的規格大談國防投資，且在記者會上不准中天新聞的記者發問，甚至嗆中天是「匪台」，如此明顯誹謗、造謠的失格舉動，除中天決定採取法律途徑，以維護全體新聞工作者名譽之外，也令其他媒體記者感到不平，認為曹興誠的記者會根本形同專制的一言堂。

曹興誠口口聲聲要對抗大陸的認知作戰，但他刻意限制記者正當發問、惡意羞辱媒體，在資訊不對等的情況下當然很容易造成社會對立，這不就是最典型的認知作戰嗎？

曹興誠坦承，捐錢的目的是希望有更多人注意他說的話。簡單講，他怕沒人理他，所以花錢買曝光。活到75歲還要靠撒錢刷存在感，真是有夠悲哀。現在曹興誠已經攪亂一池春水了，但他真的會掏錢出來嗎？還是連開幾張空頭支票而已？大家都在等著看。（作者為作家）