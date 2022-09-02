前蘇聯領導人戈巴契夫以91高齡去世，今天的世局樣貌，很大程度是受到他的影響。西方讚揚他，俄羅斯人卻痛恨他。無他，因為他的變革對西方有利，卻讓俄羅斯人受苦受難。

戈巴契夫在承繼了一個獨裁體制後決心改革，這需要非常大的勇氣。結果他在短短幾年內讓蘇聯帝國兵敗如山倒，東西德統一，東歐紛紛獨立，學者認為自由民主取得了歷史的勝利，冷戰以美勝俄敗作為完結。直到俄羅斯入侵烏克蘭，才改變了這30年來的世局，但俄國總統普丁揮軍烏克蘭，又何嘗不是源自於戈巴契夫？

當年戈巴契夫想推動改革，是因為美俄軍備競賽大大消耗了蘇聯的經濟，共產體制的生產力與競爭力都不足，以致於從80年代起經濟就開始走下坡。戈巴契夫想引進自由經濟與政治改革，目標是讓俄國脫胎換骨和歐洲一樣富庶安定。但他不明白的是，共產體制和自由經濟差距太大，蘇聯在法律、制度和民眾觀念上都毫無準備，大家不知道自己要面對的是什麼，結果一跤跌入了地獄。

1989年戈巴契夫放寬對東歐國家的政治干預，不阻止東德開放民眾赴西德，隨之而來的是柏林圍牆倒下，東西德統一，東歐國家掀起民主潮並紛紛獨立。戈巴契夫因此獲得1990年的諾貝爾和平獎，但1991年底蘇聯就解體走入歷史，他也辭職下台。

當時俄國人認為共產主義不行，要學西方才有出路。首任俄羅斯總統葉爾欽任命經濟學者蓋達為總理，在國際貨幣基金和哈佛大學經濟系教授薩克斯的指導下，推行激烈的「震撼療法」（shock therapy），快速轉向民主體制與市場經濟，結果社會完全無法適應。幾十年來習慣吃大鍋飯的人，不知道要如何在新制度中生存，政經關係好的人狂撈錢，一般平民卻苦不堪言，自殺率因此大增。生存壓力在通常是一家之主的男性身上尤其明顯，1988年男性平均壽命是65歲，1996年竟已跌到58歲，1992年到2001年的總人口超額死亡數更高達250萬。

蘇聯的灰飛煙滅，是刻在俄國人骨子裡的恥辱。學習西方體制學得哀鴻遍野，則讓俄國人民從此不信任西方，認為西方推銷的都是不懷好意的陰謀。冷戰結束時，西方領袖曾向戈巴契夫承諾北約不會東擴，俄國人對此很當真。但由於只是口頭表述，後來西方在自認取得歷史終結的勝利後，漸漸不把俄國看在眼裡，東歐國家一個個加入歐盟和北約，最後在烏克蘭這個俄國最敏感的神經上，引爆了俄國長久以來的積怨。

當然，烏克蘭戰爭和占領克里米亞一樣，都是普丁個人野心的產物，但戰火的背後是有緣由的。普丁的地位無人能取代，因為他讓俄國人受傷的民族自尊心得到修復，而且民眾對西方有太深的敵意與不信任。追究起來，是可以算到戈巴契夫頭上的，但當年蘇聯體制是真的撐不下去了，只是太劇烈的改革常是災難。

我去俄國採訪時，外交部一位官員告訴我：「要下樓有2種方式：跳樓或搭電梯，結果我們選擇了跳樓。」嗯……其實還可以走樓梯的。