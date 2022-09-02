《鋼鐵雨：深潛行動》是性格型男鄭宇盛主演的韓國電影。我們選在九月二日看這部電影，特別有意思。因為，這天是日本歸還二戰時期佔領的所有領土給交戰國的日子。

這部電影其中一個主題是有關韓國與日本的獨島主權爭議，片中鄭宇盛飾演的韓國總統向美國總統明白地說：

「獨島是當初日本侵略、殖民朝鮮時首先霸佔的領土。」

「根據《開羅宣言》與《波茲坦宣言》，朝鮮獨立，獨島也應該還給我們，並禁止日本人再來。」

在這裡，兩國總統對有關獨島主權的對話反映出，韓國人只需要《開羅宣言》和《波茲坦宣言》，就足夠證明韓國擁有獨島的主權，完全不會有「獨島地位未定論」的問題。

反之，當我們台灣談到台灣及其附屬島嶼釣魚台主權問題時，竟然有一種意見說，上述兩個宣言都是「單邊的片面宣示」，不是雙方協議簽署的條約，所以不具法律效力，因此無法證明台灣及其附屬島嶼釣魚台主權屬於我國，而衍生所謂「台灣（及其附屬島嶼釣魚台）地位未定論」。主張此意見的「台灣人」的論點，對比韓國這部電影中男主角篤定又乾淨利落地宣誓主權的氣勢，形成巨大的反差！更嚴重的是：「台灣（及其附屬島嶼釣魚台）地位未定論」居然出現在台灣的教科書中！我們下一代的釣魚台教育堪憂！

如何解釋國際法本身就有許多爭議；何況國際上主要還是實力原則。不過，即使「未定論」從《開羅宣言》、《波茲坦宣言》講到《舊金山和約》、《中日和約》等去證成「未定」的主張，此論據還是刻意忽略了兩個地點：東京以及東京灣。

東京，八月十五日，日本天皇的詔書已宣佈接受《波茲坦宣言》。（此宣言開頭就提到《開羅宣言》必須實施。）此宣言明確規定：日本必須返還非法侵佔的他國領土。被侵占的領土，對韓國來說是朝鮮半島及獨島，對我國來說是台灣及其附屬島嶼釣魚台。

東京灣，九月二日，日本與交戰各國在密蘇里艦上簽字（這可是「雙方」了吧），降書載明接受《波茲坦宣言》。

而這兩件事，對於「台灣未定論」者來說，是「不方便的事實」，常常被直接忽略了。反之，對韓國人來說，《開羅宣言》與《波茲坦宣言》就清楚明白地展現韓國對獨島的主權。

這部電影也顯示出，韓國同樣認識到，獨島糾紛和釣魚台糾紛有相似性。釣魚台是甲午戰爭期間、尚未簽訂《馬關條約》時，日本首先侵佔的台灣土地；根據開《開羅宣言》、《波茲坦宣言》，以及東京、東京灣等，日本應當將釣魚台連同台灣一併歸還我國。這部電影也提到，因為冷戰以及朝鮮內戰的關係，才在美國的介入下，給了日本能操作爭議的空間；這部電影的製作者及導演甚至還「置入性行銷」，讓觀眾知道獨島的位置、獨島的形狀，以各種具分量的鏡頭強化獨島的形象，提高韓國人的領土主權意識。

反觀台灣的學校教育、社會教育、媒體與文化等等，我們做了什麼工作？有多少人聽過釣魚台、知道釣魚台在哪裡、知道釣魚台是屬於我們的、知道釣魚台為何屬於我們、知道先輩們和漁民們一波一波保衛釣魚台的英勇歷史？

（作者為釣魚台教育協會理事長、成大公共衛生研究所特聘教授）

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