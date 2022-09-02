台灣老謝化身旅遊達人，今天要帶大家前往山西大同旅行。大同作為山西省境內最北端，與內蒙相接壤的一座非常有歷史底蘊的城市，是山西省第二大城市。

城市位於大同盆地的中部，黃土高原的東北邊緣，大同擁有北方門戶之稱，更位處山西、河北、內蒙三省的交界處，這裡是歷代兵家必爭之地，有「北方鎖鑰」之稱。

●遊山西 讀歷史

這個號稱「文物界」的超級大省，「遊山西、讀歷史」，大概就是我對山西的旅遊印象了。

山西是華夏文明和國家起源的重要地區，更是出土許多寶藏文物的遺址之地。在地理位置上，山西靠近陝西，所以又合稱山陝。兩者出土文物眾多，陝西作為山西的兄弟省份，常聽人們說「五千年文明看山西，地下文物看陝西，地上文物看山西。」

為什麼這麼說呢？其實對於這趟山西的文物歷史之旅，我不得不驚歎，在山西原來有5萬多件不可移動的文物，僅文保單位就有452處，數量全國第一，而且山西境內還有3處世界文化遺產，是不是很厲害！來山西旅遊真是太有看頭了！

太原市雙塔博物館公園。（作者提供）

●城在綠中 園在城中

山西就像一條古老的長河，徹夜奔騰，這裡不僅交融了許多豐厚的文化，包括晉商文化、邊塞文化、根祖文化、佛教文化等等。

正所謂「天下大同、大不相同」，這是對大同城市最形象的概括。雖然大同是以煤礦資源而聞名，但是對大同的城市旅遊印象，我個人是覺得格外的山清水秀、舒適宜居，因為整座城市的綠化養護，做得蠻好的。在大同旅遊還會有一種置身在優美城市園林的感覺，就是一種「城在綠中、園在城中、城景交融」的感動，2014年大同市被國家住建部正式授予了「國家園林城市」。

山西博物院展品。（作者提供）

我們來到大同旅遊，不僅可以領略古城內的城市風貌，像是傍晚遊走於大同的古城牆，感受絕美的晚霞和華燈初上的美景；或者是位於古城西南邊的華嚴寺，這座依據佛教經典《華嚴經》而命名的遼代佛教寺廟古跡，領略華嚴寶塔的建築之美，這個建築手法堪稱祖國境內第二大的全木榫卯結構的建築作品；如果你喜歡看自然景觀的話，可以選擇前往渾源縣以奇險懸巧著稱的恆山「第一勝景」懸空寺，領略道教文化。

大同古城牆。（作者提供）

懸空寺。（作者提供）

大同的歷史地位和文化價值是非常特殊的，它曾作為政權更迭最頻繁的魏晉南北朝都城，越是在社會動盪的時局，越是能孕育出璀璨的藝術。大同古稱雲中、平城，這裡曾是北魏的首都，遼、金時期的陪都。北魏王朝的開國創始人道武帝拓跋珪，是魏晉南北朝最初由鮮卑族拓跋氏一統北方開創的第一個王朝，鮮卑人拓跋氏的鐵血輝煌，也是歷史上首次最強最大的民族融合，我想北魏的民族大融合應該就是祖國最早流行的鑄牢中華民族共同體意識了吧！

從北魏道武帝定都平城開始，再到孝文帝遷都洛陽為止，在當時，大同一直都是中國北方集政治、經濟、文化和軍事的中心，同時也是全國最繁華的城市之一。佛教文化也伴隨著北魏政權的汰換，有了興起和衰敗的起伏發展。

●雲岡石窟 藝術寶庫群

現在就要隆重的為各位介紹，位於山西大同城內西邊約16公里處武周山南麓、武州川北岸的雲岡石窟，這個作為大同境內超級經典的文化景點，雲岡石窟始建於1500多年前，不僅是我們祖國具有文史價值的世界文化遺產，更是集佛教雕刻的藝術巔峰之作，也是規模最大的石窟藝術寶庫群。簡直是Amazing~~

雲岡石窟這個文化景點我個人認為最特殊，也最喜歡的地方，就是這個露天的第20窟，整個20窟，我們大概可以分成三個方面來瞭解：

首先是，石窟佛像的造像緣起。北魏是一個佛教興盛的朝代，從北魏道武帝拓跋圭開創定都山西平城之後，佛教起初是十分興盛的，據說當時流行到還有人人皆出家，大量掛靠寺院，無人工作的景象，所以導致後來的北魏太武帝拓跋燾的滅佛事件，後續還有北魏文成帝拓跋濬的復興佛教故事。

拓跋濬的復興佛教緣起，也是一個很有趣的傳奇，據說有一天拓跋濬騎馬外出時，他的坐騎咬住了曇曜的衣服，兩人由此相見歡，一拍即合，拓跋濬便邀請了這位北魏得到高僧曇曜來主持開鑿石窟，所以我們現在在雲岡這個20窟所看到的五個大佛，便是現在號稱的曇曜五窟。曇曜五窟是雲岡開鑿最早的洞窟，更重要的是，雲岡石窟的開鑿意義非凡，這是一個偉大的皇家工程。

●精湛的雕刻藝術手法

再來是，關於佛像精湛的雕刻藝術手法。雲岡石窟的佛像造像堪稱是民族文化交融的雕刻經典之作，20窟佛像從最左邊的這尊大佛，我們便可以看到佛像面型方圓，五官寬大，神情肅穆，面容露出淺淺的微笑，有大大的耳垂，柳葉眉，整個佛像面容你說漢化，卻也不是完全漢化，應該更像是具有中西文化交融的特點，略帶有一些古印度風格的特色，我們把它稱作犍陀羅風格，作為佛教藝術逐漸漢化的過程。

大佛的身後還有火焰背光，佛像的袈裟表現有袒裸右肩式，雕刻工法細緻，更有「曹衣出水」的表現，整個佛像的袈裟表現是非常的貼身，不禁讓我覺得這尊佛像的雕刻工匠極有可能是來自西方師傅，結合西式設計與中式技藝是雲岡石窟佛像雕刻最大特點。

●佛像容貌的造像寓意

還有最重要的是，佛像容貌的造像寓意。曇曜五窟的五大佛像雕刻形象，意寓深厚，佛像的形象與北魏五位皇帝的形象，合而為一。這樣的雕刻手法，我們也可以想像北魏政權這樣做可能是基於政教合一，帝王統治的正統性問題。

從石窟的最左邊算起，我們可以清楚的辨識出這五位皇帝，分別是北魏道武帝拓拔珪、明元帝拓跋嗣。

第20窟—北魏明元帝拓跋嗣。（作者提供）

太武帝拓跋燾，尚未即位的景穆帝太子拓跋晃，以及佛像面容具有秀骨清相的拓跋晃兒子文成帝拓跋濬。這些佛像造像的精湛雕刻工藝，不得不令我為之讚歎！親臨雲岡石窟現場，真是太震撼了！

第20窟—北魏太武帝拓跋燾 （滅佛事件）。（作者提供）

如果大家也對山西文物、這個精美的佛教藝術、文化遺產有興趣的話，有機會一定要親自來山西雲岡石窟感受一場美妙的石窟藝術巡禮哦！

（謝雅卉/高雄）