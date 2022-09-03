民進黨前立委鄭寶清宣布脫黨參選桃園市長，主要是民進黨執政六年多，早就棄離了民意，更違背民進黨「清廉、勤政、愛鄉土」的核心價值，造成台灣族群分裂、階級對立，國家和社會陷入紛擾不安，讓老一輩的民進黨員看不下去。

民進黨奪得了政權，卻失去了自主權，從地方政府到府院高層，全被專權所掩蓋，不可思議的謊話，令人嘆為觀止，恰似「官場現形記」的現代版。施政出包連連，就像「陳年糞坑」，外表結疤，裡面臭膿爛瘡，見不得人；深怕醜態畢露，硬是掩蓋病肇，反而病入膏肓。

綠委形同橡皮圖章，國會改革成為空談，黨團自主已被綁架，成為執行蔡英文命令的工具罷了。標榜最會溝通的政府，聽不到其他雜音，只剩下「鞏固領導中心」的口號，諂媚蓋過是非曲直，連公平正義都被扭曲，難道這就是「謙卑、謙卑、再謙卑」嗎？

柏楊先生比喻「醬缸文化」，民進黨貪汙腐化、謊言硬拗，好比醬缸又臭又熏，令人不忍卒賭。治國毫無政績，只好祭出「抗中保台」，藉以穩住基本盤，或以網軍側翼攻擊及「查水表」恐嚇民眾。撫今追昔，黃信介和陳定南若是地下有知，是否會搥胸頓足？

民進黨曾有諤諤之士，多年前發起「新民進黨運動」，卻如曇花一現；「十一寇」直言批判，恰似昨日黃花，在蔡英文領導下只有「英派」，黨內成了「一言堂」，一切「朕說了算」，新一代民進黨沒人敢真正起而革新，讓人非常失望！

如今鄭寶清提出「新黨外運動」，希望能改造民進黨，重拾黨外「清廉、勤政、愛鄉土」的精神，此番無懼清算的「背骨」行動，能否掀起一股風潮，將蔡政府拉下馬，吾人且拭目以待。

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