不少國家都緬懷過去光輝燦爛的帝國歲月，有重振帝國之夢。伊朗有波斯的帝國夢，土耳其有鄂圖曼的帝國夢，中國有重返漢唐盛世的夢。但美夢成真，談何容易，土耳其的艾爾段對恢復鄂圖曼的帝國榮光，不時發出夢囈。

鄂圖曼土耳其人於1299年創建鄂圖曼帝國。全盛時期，國土橫跨北非、亞洲、歐洲，面積180萬平方公里，文明鼎盛，軍力強大。維持了600年後，已現凋敝衰敗，一戰戰敗後，為歐洲列強支解，帝國崩塌，僅剩30萬平方公里的土耳其。

凱末爾（Kemal）在一戰期間，從崩解的鄂圖曼帝國，以傑出的領導力，建立了土耳其共和國。1923年出任總統以後，凱末爾進行一連串的改革，文字拉丁化，成為歐洲化和世俗化的穆斯林國家，被尊為國父。凱末爾之後，未有能人賡續其志，艾爾段上台以後，屢屢在國際上縱橫捭闔，但國勢益見蜩螗。

希臘原在奧斯曼帝國轄下，1830年獨立，同濱愛琴海，一次大戰希臘戰勝，獲得了幾乎愛琴海所有的島嶼，領海直逼土耳其海岸，土耳其深感不滿，頻頻為此挑起事端。2019年起，發生軍艦碰撞，難民推諉以及能源探勘的嚴重衝突事件。

賽普勒斯共和國於1959年成立，島内希臘人佔85%，土耳其人佔11%，彼此經常爆發流血衝突，1974年土耳其出兵賽普勒斯，佔領其36%的土地，劃為土耳其人區，驅趕區內希臘人，建立軍事防線，宣布成立迄今只有土耳其一國承認的「北賽普勒斯土耳其共和國」，賽普勒斯共和國從此分裂。

庫德人是中東地區的古老民族，一戰後因洛桑條約，協約國取消對庫德人的自治承諾，未能獨立建國，3000萬庫德人分布在土耳其、伊朗、伊拉克、敘利亞境內，成為所在國的少數民族，備受欺凌。並受美國多次以協助獨立為誘餌，利用其對抗伊拉克、敘利亞、土耳其，事後棄之不顧，衍生了更大困難。土耳其境内有1400萬庫德人，是最大的少數民族。庫德人合作成立庫德工人黨武裝組織（PKK），對抗土耳其軍隊。土耳其軍隊經常進出敘利亞北部，打擊庫德人，土敘交惡。土耳其甚至與伊斯蘭國（ISIS）合作，打擊庫德人。

2016年美國策動土耳其宗教領袖居倫Gulen政變未遂，艾爾段要求引渡居倫未果，遂派兵包圍因斯里克（Incirlik）美國空軍基地，基地內的5000名美英駐軍成為人質，接收基地內儲存的戰術核炸彈。2019年土耳其購買俄羅斯的S400防空飛彈，美國制裁，土耳其再度威脅關閉因斯里克美國空軍基地。土耳其曾經投資1.75億美元，是研製F-35戰機的九個參與國之一，因為購買了俄羅斯的S400防空導彈，被踢出研製團隊，買不到F-35戰機，艾爾段放話要購買俄羅斯的蘇愷57替換F-35戰機。

2015年俄軍為了保護敘利亞政權，猛烈轟炸伊斯蘭國，破壞了土耳其打擊庫德人的計劃，為了報復，土耳其擊落了一架俄羅斯蘇愷24，兩國對峙。2016年美國策動政變，意圖推翻艾爾段政權，普丁連夜通知艾爾段，政變因而失敗。2019年土耳其不顧盟國反對，購買俄製S400防空飛彈，俄土兩國再成友好。俄烏戰爭爆發後，土耳其封鎖進入黑海的博斯普魯斯海峽，阻斷了俄羅斯軍艦進入黑海，支援其黑海艦隊。最近瑞典芬蘭申請加入北約，威脅俄羅斯，土耳其藉故兩國庇護庫德恐怖分子，反對其加入北約，拉近了與俄羅斯間的關係。但反復之間，亦見其左右為難之處境，及其左右逢源之企圖心。

1995年中國以2000萬美元向烏克蘭購得無動力的空殼瓦良格號航母，想不到土耳其訛詐中國，收費10億美元才准駛出黑海來到中國。2005年中國高鐵首次跨出國門的標案，就是土耳其首都安卡拉至伊斯坦堡，全長533公里的伊安高鐵，土耳其只信任歐洲，僅讓中國負責其中一小段158公里，12.7億美元的鋪軌工程，其餘的軌道機車車廂都是徳國、義大利的產品。2013年土耳其採購防空飛彈，中國擊敗了美國、義大利、法國、俄羅斯，中國的紅旗9防空飛彈得標，價格30億美元，比土耳其原本的預算還要低十億美元，中國還願意技術轉讓，想不到簽約一年多以後土耳其就毀約了，換成俄羅斯的S400。

維吾爾的疆獨恐怖分子逃離中國的追緝後，往往在土耳其得到庇護，拒絕引渡。哈薩克前總統納扎爾巴耶夫提出的突厥聯盟，是以團結突厥人為目的的國際組織，會員以中亞的斯坦國加上土耳其為主，但是艾爾段認為土耳其才是突厥聯盟的領袖，把祕書處設於土耳其的伊斯坦堡，突厥聯盟可能會影響新疆的穩定。以上種種，足見土耳其不是友善中國的國家。

土耳其已經散失了鄂圖曼帝國85%的疆域，建國以來一味崇尚歐洲，冀望成為歐洲的一員。土耳其1952年加入北約，賣力賣命。1987年申請加入歐盟，迄今30多年毫無著落，但2021年時，艾爾段仍説，還要痴痴地等。土耳其的歐洲夢沒有夢醒時刻，正如土耳其的帝國夢，還在夢遊之中。土耳其缺乏戰略目標、戰略耐力、理想價值。在國際上，不自量力強愛出頭，撿便宜、背信義，頂多是個猛國，不是強國，更別説帝國了。

（作者為中美論譠社理事）

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