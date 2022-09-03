今天是一年一度的93軍人節，近年來媒體文宣發達，從國防部政戰局、各軍種司令部無一不藉此宣傳「軍愛民、民敬軍」理念，暨每一位保家衛國的熱血青年偉大使命，透過樂、儀隊於各大景點、人潮絡繹之處活動表演，或由單位自發性的帶隊著軍服赴商家消費打卡，民間企業亦祭出為數不少的消費優惠，同享這份榮耀。

但是卻越來越少台灣人民知道93軍人節，其實是歷經8年堅苦對日抗戰的勝利紀念日，在民進黨政府媚日的潛移默化下，逐漸淡化、轉化日本軍國主義侵華史實，也忘了南京大屠殺的國殤日；反倒變成大眾旅遊消費的日子！

民國時期軍人的榮耀甫自踏入新訓大門之後，就效行蔣公遺囑「以國家興亡為己任、置個人生死於度外」，也因為有著比他人更高尚的愛國情操，所以當國家興亡之際，第一個挺身而出的就是這群拋頭顱、灑熱血，身著虎皮的弟兄們。

台灣少子化情況逐年惡化，變相壓縮士農工商各行各業的發展，加上生活水平的提高，多數家長更是不願將子女送進軍中，人才自此從軍隊不斷驟減。

兩岸現況局勢劍拔弩張，彼此都必須要克制，真正的榮耀是和平的象徵，絕對不是透過兵戎相見之後的兩敗俱傷、生靈塗炭，讓我們一起為這個偉大的日子獻上祝福，期盼永遠不要讓寶貴的年輕生命親歷戰火。

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