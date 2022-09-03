所謂的「肉桶法案」，講難聽一點就叫做政治分贓。這個說法據說是來自以前美國印地安人的習俗。為了保存豬肉，印地安人會將一條一條的豬肉想盡辦法塞進木桶裡醃起來。後來美國政界就流傳出這個「肉桶法案」的說法。亦即立法者們每個人各有各的利益、各有各想討好的支持者或選民，所以在某個會期的同一個法案，可能會被塞入各種各樣的內容。就算內容看起來未必真的相關，但也不會有其他議員把那些法條修掉，為的就是到時候一起過關，大家都有糖、大家都有肉可以吃。而華航這次被迫要花1400億買下16架波音787，何嘗又不是被塞進南卡羅來納州參議員葛瑞姆肉桶裡的其中一塊醃肉？

波音這幾年因為事故頻傳，許多航空公司都轉而購買空巴，對波音公司造成不小的衝擊。而南卡羅來納州的波音工廠，又是波音787的生產製造大本營，因此身為南卡羅來納州參議員的葛瑞姆，就算訪台時會見的對象是總統蔡英文，照樣要把自家州的波音公司生計照顧好，直接就要把這些波音787賣給台灣。還讓外交部事後再用葛瑞姆返美即提出「台灣政策法案」為由，替他圓了面子。

美國的立法和行政部門常常一個扮黑臉一個扮白臉，從裴洛西訪台時，拜登政府與裴洛西展現出來的完全不同面孔就知道，美國所有的民意代表看起來都可以很親切、很支持台灣，因為這樣做百利而無一害。台灣人會覺得備受支持，但轉過頭只要回到美國國內，反正行政部門把守好一中原則、兩岸模糊的立場，一切就不會有太大的改變。葛瑞姆跑來台灣賣了好幾台飛機，回去再提個台灣政策法案就能交差，這個交易怎麼想都值得。

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