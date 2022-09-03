近來頻繁公開露面、「決定死在台灣」的前聯電董事長曹興誠再度出招，召開記者會秀出恢復國籍的身分證，更宣布捐款新台幣10億元，當中6億元要在3年內訓練出300萬名積極協助區域防衛的民間勇士－「黑熊勇士」，4億元則要訓練出30萬名平民神射手－「保鄉神射」，目的是為了抵抗中共的入侵。

曹興誠的想法，恰恰與清末義和團概念相同。義和團起源於飽受列強侵襲的清末，是當時在清朝的支持下的民間武裝力量。當年義和團打著「滅洋扶清」的口號、在慈禧太后的縱容下洗劫、燒毀教堂和基督徒房屋，更動用私刑處死大量教徒及西方人。最終因為過度暴亂而引起八國聯軍之役，清廷被迫簽定《辛丑合約》，除了鉅額賠償更喪失多項主權。而允許列強在北京、天津、山海關等地駐軍，除造成京師門戶洞開，更因日軍進駐平津一帶，導致了1937年的盧溝橋事變。

當年義和團的興起除了是外在列強侵擾的因素，主要原因更是清朝的積弱不振及民生凋敝。回過頭來看台灣，目前民眾尚屬安居樂業，且所謂的「抗中」更是有心人士刻意操弄的政治話題，要想把義和團那套拿來現在的台灣複製，恐怕最終會是「萬人響應、一人到場」，徒增笑話一場。

再者如同大眾質疑，平均200元及1333元的預算如何訓練出所謂的「黑熊勇士」及「保鄉神射」，恐怕人員集合完畢發個便當就解散了，更遑論實質訓練、裝備購買。且國軍平時戰訓任務繁重，根本沒空陪曹興誠玩這個遊戲，光從國防部拒絕開放靶場訓練射擊的回應，就重重打其一個巴掌。曹興誠雖然有錢，但這番大話完全坐實了台灣諺語－「沒那個屁股，不要吃那個瀉藥」！

人人都知道曾興誠為何反中，不過就是西進撈錢失敗由愛生恨，再跟隨民進黨政府一搭一唱，把自己在這個時間點包裝成抗中鬥士，藉此一吐心中怨氣，卻沒發現早已變成跳樑小丑！實際上，有心協助台灣國防安全當然值得鼓勵，但真的不需要空口白話，與其把10億拿來做不可能的事，倒不如將錢用來捐助國防部研發、建置無人機干擾防禦系統還比較實際，花10億博取抗中版面卻引來訕笑，真可謂冠絕天下！

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