「3天2起！高雄愛河又見浮屍｣。高雄愛河出現浮屍已經不算新聞了，三天兩頭看還以為是｢舊聞熱炒｣，可實際上真是！

高雄市從8月10日開始，前鎮河驚見女浮屍讓民眾嚇壞報警；12日高雄港第一船渠再度驚見女浮屍；18日，愛河又發現一名婦人漂浮河面，送醫不治；20日｢愛河之星｣又發現一具腐臭藍衣女子浮屍；最近一次是9月2日發現的第五具男屍。

高雄議員指出，自陳其邁上任以來，救溺案件就有74件，幾乎每個月都有，去年8月甚至還曾經3天3起，難道高雄除了停電是日常，浮屍也快成為日常了嗎？

費解的是，愛河發生這麼多浮屍，都沒見市府官員出來說個話，人是怎麼死的？有沒有檢驗、調查、甚至追蹤？是不是都以自殺做為結案？怎麼都沒見到後續報導？暖男市長治理下的高雄怎會有那麼多人想自殺？

或許死的都是市井小民，引不起大員們注意，現在發生柬埔寨人蛇事件，莫名其妙而死的人很多，令人不得不聯想高雄是否也有｢人蛇園區｣？就算真的是自殺，也要追蹤自殺原因，社福部門也該關懷一下吧！

浮屍多對高雄絕不是好口彩，以後誰還敢祝福雙方｢永浴愛河｣？不把高雄看成高譚市才怪！

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